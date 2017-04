ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Eurex Optionskürzel Daimler-Aktienoption:

DAI



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (04.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie unter Druck - Hier passt nicht alles - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Daimler und BMW seien im Jahr 2016 die profitabelsten Autobauer der Welt gewesen. Gestern habe die Daimler-Aktie davon profitiert, aber heute stehe sie schon unter Druck. Der Börsenexperte verweise darauf, dass für die Börse das Jahr 2017 wichtiger sei. Im Hinblick darauf habe man ein bisschen Sorge, dass es nicht so gut laufen könnte. Die Absatzzahlen aus den USA seien etwas schwächer gewesen. Ein großes Fragezeichen betreffe die weitere Entwicklung in China. Hier müsse man laut dem Aktienprofi mit konstanten oder eher leicht rückläufigen Absatzzahlen rechnen. In Europa laufe es auch nicht so rund. Ob Daimler das hohe Niveau oder diese schönen Gewinne noch mal toppen könne, würden einige mittlerweile bezweifeln. Daimler und BMW seien nach der Deutschen Bank die schlechtesten DAX-Werte in diesem Jahr.Was den Chart betreffe, laufe die Daimler-Aktie seit Jahresbeginn eher leicht abwärts - maximal seitwärts. Das alles in der Zeit, wenn der DAX von Jahreshoch zu Jahreshoch eile.Das zeigt, dass bei Daimler einiges nicht so ganz passt, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2017)Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:67,27 EUR -1,72% (04.04.2017, 14:13)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:67,406 EUR -1,70% (04.04.2017, 14:28)