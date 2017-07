ISIN Daimler-Aktie:

Börsenplätze Daimler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:

60,29 EUR -0,51% (27.07.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

60,134 EUR -0,75% (27.07.2017, 22:25)



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (28.07.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Autohersteller Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) veröffentlichte ein solides Quartalsergebnis, die Kartellvorwürfe bestimmen jedoch die Stimmung der Investoren, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung."In der Tat macht die Autoindustrie derzeit Schlagzeilen - keine guten", so beschreibe Daimler-Vorstandschef, Dieter Zetsche, am Mittwoch die derzeitige Situation seiner Branche und meine wahrscheinlich das Dieselgate, sowie vor allem die jüngsten Kartellvorwürfe. Am Wochenende sei bekannt geworden, dass die Behörde einen Verdacht der illegalen Absprache der drei deutschen Autokonzerne nachgehe. Aus einem Bericht des "Spiegel", gehe hervor, dass sich seit den 90er Jahren mehr als 60 Arbeitsgruppen zu Technik, Lieferanten, Kosten und Märkten abgesprochen haben sollten. Zetsche habe zu den Kartellvorwürfen nur gesagt, dass die EU-Kommission bislang noch kein Verfahren eröffnet habe.Vor einem Jahr sollten Volkswagen und Daimler bei den Wettbewerbsbehörden Selbstanzeige erstattet haben. Laut der "Süddeutschen Zeitung" hätten sich die Stuttgarter jedoch deutlich früher an die Behörden gewandt. Dies sei von wichtiger Bedeutung, da die Kronzeugenregelung eine Strafmilderung, oder sogar komplette Straffreiheit, vorsehe, wenn man sich freiwillig stelle und Beweismittel zu Verfügung stelle. Für den zweiten Selbstanzeiger, Volkswagen, wäre lediglich eine Strafminderung bis zu 50% möglich.Vergangene Woche habe der Autokonzern eine Nachrüstung von mehr als drei Millionen Diesel-Fahrzeugen der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 angekündigt. Es handle sich um eine "freiwillige Servicemaßnahme", habe der Konzern betont. Seit einiger Zeit sei Daimler im Verdacht die Abgasreinigung per Software manipuliert zu haben. So würden die Autos den Vorschriften nur auf dem Papier entsprechen, in Wirklichkeit aber überhöhte Stickoxid-Abgase ausstoßen. Einige deutsche Großstädte hätten bereits mit Diesel-Fahrverboten gedroht.Grund zur Hoffnung könnten wenigstens die aktuellen Quartalszahlen von Daimler bieten. Der Konzern habe neue Bestwerte bei der Anzahl der abgesetzten Autos, sowie beim Umsatz vermelden können: Von April bis Juni hätten weltweit 822.500 Fahrzeuge abgesetzt werden können (+8,0% YoY). Die Auto-Sparte habe dabei mit einem Plus von 9% YoY die beste Entwicklung gehabt. Die Verkäufe der Mercedes-Benz Vans seien jedoch lediglich um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen und hätten so ein negatives Umsatz Wachstum von -3% beigesteuert.Den größten Umsatzzuwachs habe die Division Financial Services bieten können. Diese sei um 18% YoY auf EUR 5,9 Milliarden gestiegen. Weltweit seien 477.000 neue Leasing- und Finanzierungsverträge im Wert von EUR 17,9 Milliarden abgeschlossen worden - 16% mehr als im Vorjahreszeitraum.Das EBIT der gesamten Daimler-Gruppe sei in diesem Quartal um 70% YoY auf EUR 2,404 Millionen geschossen. Dieser Anstieg hänge mit den höheren Absatzzahlen, positiven Wechselkurseffekten, sowie negativen Einmal-Effekten aus Q2 2016 zusammen.In ihrem Sales-Outlook habe die Daimler AG eine positive Meinung für das Gesamtjahr bekannt gegeben. So erwarte das Unternehmen signifikant höhere Verkaufszahlen in den Bereichen Autos, Vans und Bussen. Die Verkäufe der LKWs würden sie nur leicht steigen sehen.In diesem Jahr hätten die Stuttgarter ihre Produktpalette bereits mit acht neuen Modellen erweitert. Für den Rest des Jahres seien noch die Veröffentlichungen der E-Klasse Cabriolet, sowie der X-Klasse angedacht.Anleger hätten trotz der guten Zahlen nicht vom Verkaufen abgehalten werden können - die Angst um Strafzahlungen in Milliardenhöhe wegen des Kartellverdachts belaste zu stark. So habe die Daimler Aktie am Mittwoch um knapp 2,3% nachgegeben und liege im gesamten Jahr 2017 mit einem Minus von 11,2% hinten.Derzeit notiere die Aktie mit einem KGV von 6,55 um EUR 60 und weise eine Marktkapitalisierung von EUR 64,83 Milliarden auf (Stand: 27.07.2017). 15 Bloomberg-Analysten würden die Aktie auf "buy", 15 auf "hold" setzen und zwei würden zu "sell" raten. Sie würden das durchschnittliche Kursziel auf EUR 73,18 und somit rund 21,7% über den jetzigen Preis setzen.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 27.07.2017).Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:60,29 EUR -0,51% (27.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:60,134 EUR -0,75% (27.07.2017, 22:25)