XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

65,44 EUR +0,66% (17.02.2021, 17:40)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (18.02.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktie macht einen bullischen Eindruck - ChartanalyseDie Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) fiel im März 2020 auf ein Tief bei 21,01 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort sei die Aktie stark nach oben gedreht und befinde sich seitdem in einer Aufwärtsbewegung. Ab Mitte Dezember 2020 habe sie mehrere Wochen unter dem Abwärtstrend seit März 2015 konsolidiert. Am 3. Februar 2021 sei der Ausbruch über diesen Trend gelungen. Anschließend sei der Aktienkurs auf ein Hoch bei 67,44 EUR geklettert, ehe eine Konsolidierung eingesetzt habe. Der Wert sei am Dienstag aus dieser Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Allerdings zeige sich seitdem kaum Aufwärtsdynamik.Dennoch mache das Chartbild einen bullischen Eindruck. Überwinde die Daimler-Aktie den kleinen Widerstand bei 66,15 EUR, dann könnte neue Dynamik aufkommen. Mittelfristig wären dann Kursgewinne bis ca. 72,32 EUR möglich. Sollte sich dieser Hürde als zu hoch erweisen, dann könnte es zu einem Umweg über 62,61 EUR kommen. Aber auch dann wäre mittelfristig Platz bis 72,32 EUR. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich erst bei einem Rückfall unter 59,80 EUR. Dann müsste mit Abgaben in Richtung 55,51 bis 54,45 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:66,65 EUR +1,91% (18.02.2021, 08:39)