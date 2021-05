Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,44 EUR +1,94% (20.05.2021, 15:09)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

74,46 EUR +2,76% (20.05.2021, 14:55)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (20.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nach dem Schwächeanfall am Mittwoch kämpfe der Autotitel aktuell mit der 50-Tage-Linie. Aus fundamentaler Sicht sehe Bernstein Research noch deutliches Potenzial für die Daimler-Aktie. Vor allem der Börsengang der Truck-Sparte sorge für Fantasie.Die Daimler-Aktie habe sich nach einem kurzen Rücksetzer wieder gefangen. Nach neuen Kaufempfehlungen der Deutschen Bank und Barclays lege auch Bernstein Research eine Schippe drauf. Analyst Arndt Ellinghorst habe das Kursziel von 90 Euro auf 114 Euro erhöht. Eine Abspaltung des Lkw-Geschäfts und eine damit einhergehende Doppelmitgliedschaft im Leitindex DAX seien in der Bewertung der Aktien noch nicht enthalten, habe Ellinghorst in einer Studie geschrieben. Aufschluss darüber dürfte es am heutigen Kapitalmarkttag von Daimler geben.In der von Daimler dazu veröffentlichten Präsentation habe es geheißen, der Autokonzern sei mit der geplanten Abspaltung und dem IPO der Nutzfahrzeugsparte auf Kurs. Der Prozess solle bis Ende 2021 abgeschlossen sein, habe es weiter geheißen. Seit Ende 2020 gebe es bereits Spekulationen über eine separate Börsennotiz. Anfang Februar sei dann klar geworden, dass sich der Autobauer mit einem radikalen Umbau für die Zukunft rüsten wolle. Künftig solle es mit der Pkw-Sparte Mercedes-Benz und Daimler Truck jeweils eigene börsennotierte Unternehmen geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Daimler-Aktie: