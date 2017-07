Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet die Daimler AG auch heute die Zukunft der Mobilität: Die Daimler AG setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Die Daimler AG investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel, langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet die Daimler AG dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brennstoffzelle. Denn die Daimler AG betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, ihrer Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.



Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium- Automobilmarke der Welt, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra und Thomas Built Busses. (25.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Automobilsektor die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) zu halten.Die deutsche Automobil-Industrie schlittere von einem Skandal in den nächsten. Habe vor knapp zwei Jahren im September 2015 der Diesel-Skandal des Volkswagen-Konzerns begonnen, der möglicherweise auch noch auf andere Hersteller stärker ausstrahlen werde, so stünden die deutschen Pkw-Hersteller seit Freitag unter Kartell-Verdacht.Sollte sich der Verdacht jahrelanger Absprachen bestätigten, dürfte es für die deutschen Konzerne teuer werden. Erst letztes Jahr habe die EU-Kommission eine Strafe von rund EUR 3 Mrd. wegen illegaler Preisabsprachen verschiedener Lkw-Hersteller verhängt. Während MAN als Kronzeuge straffrei (erlassene Strafe von EUR 1,2 Mrd.) ausgegangen sei, habe Daimler mit rund EUR 1,1 Mrd. die höchste Strafe zahlen müssen. Betroffen seien darüber hinaus Iveco (Strafe von EUR 495 Mio.), DAF (EUR 753 Mio.) und Volvo/Renault (EUR 670 Mio.) gewesen. Scania habe die Vorwürfe bzgl. Preisabsprachen zurückgewiesen, gegen das Unternehmen werde aber weiterhin ermittelt. Das Kartell sei 1997 gegründet worden und 2011 aufgeflogen. Die Kartell-Mitglieder hätten Verkaufspreise für Lkw abgesprochen, aber sich auch über den Zeitplan für die Einführung von Technologien zur Minderung von Schadstoff-Emissionen verständigt.In diesem Jahr seien die deutschen Automobil-Zulieferer Automotive Lighting und HELLA von der EU-Kommission zu einer Strafe in Höhe von EUR 26,7 Mio. wegen eines Kartells bei Fahrzeugleuchten verurteilt worden. Der französische Zulieferer Valeo hingegen habe keine Strafe zahlen müssen, da er die illegalen Preisabsprachen aufgedeckt habe. Die errechnete, aber erlassene Strafe für Valeo habe bei EUR 30,5 Mio. gelegen. Während Automotive Lighting für die Unterstützung im Verfahren einen Strafnachlass von 45% erhalten habe (tatsächliche Strafe: EUR 16,3 Mio.), habe sich dieser bei HELLA auf 30% belaufe (tatsächliche Strafe: EUR 10,4 Mio.).Sollten sich die Berichte über das Kartell der deutschen Automobilhersteller so bewahrheiten, wie sie sich gegenwärtig darstellen würden, dürfte der Gesamtschaden für die betroffenen Konzerne bei mehr als EUR 10 Mrd. liegen, was diese aber angesichts von operativen Ergebnissen in den letzten zehn Jahren von kumuliert mehr als EUR 200 Mrd. relativ problemlos wegstecken dürften. Es bleibe der Eindruck, dass manch Verantwortlicher noch immer zu viel "Benzin im Blut" statt Sauerstoff habe.Börsenplätze Daimler-Aktie:Xetra-Aktienkurs Daimler-Aktie:61,02 EUR +0,16% (25.07.2017, 11:59)