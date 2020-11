Börsenplätze Daimler-Aktie:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (06.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol Deutschland: DAI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Daimler habe auch im Oktober weniger Autos seiner Kernmarke Mercedes-Benz verkaufen können als im Vorjahr. Mit knapp 196.000 Pkw habe der Großhandelsabsatz rund fünf Prozent unter dem vom Oktober 2019 gelegen, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorgehe. Aufs gesamte Jahr gerechnet liege Mercedes-Benz Pkw nun bei gut 1,6 Millionen Autos. Der Rückstand zum Vorjahr sei damit etwas kleiner geworden und liege nun bei 12,7 Prozent. Bislang seien in jedem Monat des Jahres weniger Autos verkauft worden als im jeweiligen Vorjahresmonat. Der Tiefpunkt sei im April mit einem Minus von 44,5 Prozent erreicht worden.Die Automobil-Hersteller würden sich peu a peu von den starken Einbrüchen durch die Corona-Pandemie erholen. Der Aufwärtstrend bei den Verkaufszahlen sollte anhalten. Allen voran deshalb, weil der wichtigste Automarkt der Welt China wieder durchstarte.Die Daimler-Aktie habe bei einem kurzen Abwärtsmove zu Beginn der Handelswoche Support von der 50-Tage-Linie bekommen, die bei 46,04 Euro verlaufe. "Die meisten markttechnischen Indikatoren (MACD, RSI, Momentum, ) zeigen sich neutral. Allerdings signalisiert der übergeordnete Ichimoku-Indikator eine Fortsetzung des aktuellen Aufwärtsmodus", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Solle heißen: Anleger sollten sich durch kurze Schwächephasen der Daimler-Aktie nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.