Kursziel

Daimler-Aktie

(EUR) Rating

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 98,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 26.10.2021 106,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 19.10.2021 110,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 19.10.2021 71,00 Halten Nord LB Frank Schwope 15.10.2021 105,00 Overweight Barclays Kai Mueller 12.10.2021 85,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 11.10.2021 100,00 Buy UBS Patrick Hummel 07.10.2021 87,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 05.10.2021 85,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 04.10.2021 116,00 Outperform Bernstein Research Arndt Ellinghorst 04.10.2021 82,00 Hold Jefferies Himanshu Agarwal 26.09.2021 101,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 07.09.2021

Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

83,20 EUR +0,06% (28.10.2021, 08:07)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

83,58 EUR +0,58% (27.10.2021)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ OTC-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (28.10.2021/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 116,00 oder 71,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG wird am 29.10.2021 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Arndt Ellinghorst, in einer Branchenstudie vom 03.10.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 116,00 Euro belassen. Die Lieferkettenprobleme dürften tiefe Spuren hinterlassen in den Quartalszahlen der Autohersteller, so Ellinghorst. In dieser Situation werde es sich zeigen, welche Konzerne in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben in puncto Kostenmanagement gemacht hätten. BMW und Daimler schienen in dieser Hinsicht besser aufgestellt als Volkswagen, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von der NordLB. Analyst Frank Schwope hat das "halten"-Votum am 15.10.2021 bestätigt und das Kursziel bei 71,00 Euro belassen. Angesichts fehlender Halbleiter und der Tatsache, dass neue Fertigungskapazitäten möglicherweise erst 2023 an den Start gehen, könnte sich die Mangelwirtschaft bis ins übernächste Jahr erstrecken, so Schwope in einer Branchenstudie zur Chipkrise in der Autoindustrie. Die Prognosesenkung des Zulieferers Hella dürfte nur der Auftakt für weitere Ausblicksverschlechterungen anderer Branchenunternehmen gewesen sein. Trotz bereits existierender Versorgungsengpässe habe Daimler interessanterweise im ersten Halbjahr 2021 Rekordergebnisse erzielt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Börsenplätze Daimler-Aktie: