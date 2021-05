Kursziel

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 100,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 30.04.2021 98,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 30.04.2021 95,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 28.04.2021 88,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 26.04.2021 85,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 26.04.2021 85,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 26.04.2021 103,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 26.04.2021 115,00 Overweight Barclays Kai Mueller 26.04.2021 78,00 Halten Nord LB Frank Schwope 23.04.2021 78,00 Neutral UBS Patrick Hummel 23.04.2021

Börsenplätze Daimler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,09 EUR +2,47% (05.05.2021, 17:50)



XETRA-Aktienkurs Daimler-Aktie:

72,11 EUR -0,41% (05.05.2021, 17:35)



ISIN Daimler-Aktie:

DE0007100000



WKN Daimler-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Deutschland Daimler-Aktie:

DAI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Daimler-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Daimler AG:



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.05.2021/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 115,00 oder 78,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG hat am 23.04.2021 ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. April zu entnehmen ist, habe der Auto- und Lkw-Bauer mit der Erholung an den weltweiten Automärkten im ersten Quartal unter dem Strich einen satten Gewinn eingefahren. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn habe bei 4,29 Mrd. Euro gelegen. Vor einem Jahr seien nur 94 Mio. Euro übrig geblieben, weil die Corona-Pandemie die Geschäfte vor allem in China und teils auch schon in Europa empfindlich unter Druck gesetzt habe. Der Gesamtumsatz habe zwischen Januar und Ende März dieses Jahres 41,0 Mrd. Euro erreicht, im Jahresvergleich ein Plus von zehn Prozent. Daimler habe im ersten Quartal 15% mehr Autos und Vans abgesetzt als ein Jahr zuvor.Daimler habe bereits Eckdaten veröffentlicht und wegen des guten Preisumfelds und Kosteneinsparungen beim operativen Ergebnis vor allem in der Auto- und Vansparte Mercedes-Benz geglänzt. Die Prognose für die Profitabilität in der Pkw-Sparte habe Daimler nach dem starken Quartal angehoben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Barclays, Kai Mueller, in einer Studie vom 26.04.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat Daimler auf "overweight" belassen. Das Kursziel wurde von 100,00 auf 115,00 Euro angehoben. Nach den starken Quartalszahlen, dem angehobenen Jahresausblick und der Elektromodell-Offensive dürfte der Markt nun allmählich das wahre Margenpotenzial und die Elektroauto-Story der Stuttgarter anerkennen, so der Analyst. Er habe seine Gewinnprognosen (bereinigtes EBIT) für die Jahre 2021 bis 2023 um bis zu 22% erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von der NordLB. Analyst Frank Schwope hat das "halten"-Votum am 23.04.2021 bestätigt. Das Kursziel wurde von 74,00 auf 78,00 Euro erhöht. Der Autobauer überzeuge mit starken Zahlen im ersten Quartal, das noch immer von der Pandemie belastet sei. Eine Normalisierung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr zu erwarten. Sei die deutsche Autoindustrie mit Blick auf Tesla und die Disruption vor Monaten noch fast totgesagt worden, überwiege zurzeit eher Euphorie bei den Marktteilnehmern, was sich auch in relativ hohen Aktienkursen widerspiegle. Die Wahrheit liege wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen Disruption und Euphorie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Daimler-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick: