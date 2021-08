Kursziel

Daimler-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 88,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 02.08.2021 110,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 02.08.2021 88,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 23.07.2021 86,00 Kaufen Independent Research Sven Diermeier 23.07.2021 100,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 22.07.2021 110,00 Buy Société Générale Stephen Reitman 22.07.2021 106,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 21.07.2021 103,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 21.07.2021 71,00 Halten Nord LB Frank Schwope 21.07.2021 95,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 21.07.2021

75,75 EUR -0,17% (05.08.2021, 08:26)



75,94 EUR +0,25% (04.08.2021)



DE0007100000



710000



DAI



DDAIF



Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Sitz in Stuttgart ist ein deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Ihre bekannteste Marke ist Mercedes Benz. Die Daimler AG ist außerdem Anbieter von Finanzdienstleistungen und die erste global notierte Aktiengesellschaft.



Die Daimler AG ist eines der größten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört die Daimler AG zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (05.08.2021/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 71,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Daimler-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Daimler AG hat am 21.07.2021 ihre endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Juli zu entnehmen ist, sehe der Auto- und Lkw-Bauer nach einem starken zweiten Quartal nun auch für seine Lastwagensparte etwas mehr operativen Gewinn in diesem Jahr. Bei der um Sondereffekte bereinigten Umsatzrendite für das Geschäft mit Trucks und Bussen rechne Daimler nun im Gesamtjahr mit einem Wert von 6 bis 8%. Bisher hätten 6 bis 7% im Plan gestanden, allerdings habe das Management bereits das obere Ende der Spanne in Aussicht gestellt. Wegen der Lieferschwierigkeiten mit Elektronikchips gehe das Unternehmen beim Autoabsatz von Mercedes-Benz allerdings nicht mehr von einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus, sondern von Verkäufen auf Vorjahresniveau.Eckdaten zum operativen Geschäft im zweiten Quartal habe Daimler bereits mitgeteilt. Der Umsatz sei gegenüber dem corona-bedingt eingebrochenen Geschäft vor einem Jahr um 44% auf 43,5 Mrd. Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe wie bekannt bei 5,42 Mrd. Euro gelegen. Vor einem Jahr habe der Konzern hier noch 708 Mio. Euro operativen Verlust ausgewiesen. Unter dem Strich habe Daimler nach Minderheiten zwischen April und Ende Juni 3,6 Mrd. Euro Gewinn gemacht - vor einem Jahr seien es 2 Mrd. Euro Verlust gewesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Daimler-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, George Galliers, in einer Studie vom 02.08.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat Daimler auf die "Conviction Buy List" besonders aussichtsreicher Werte aufgenommen und das Kursziel von 107,00 auf 110,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum laute weiterhin "Buy". Der Analyst habe seine noch positivere Einschätzung mit dem Hinweis begründet, dass Mercedes-Benz weiterhin einen erfolgreichen Turnaround vollziehe. Zudem gebe es mit der Abspaltung der Lkw-Sparte einen klaren Kurstreiber im zweiten Halbjahr.Die niedrigste Kursprognose für die Daimler-Aktie kommt von der NordLB. Analyst Frank Schwope hat das "halten"-Votum am 11.07.2021 bestätigt. Das Kursziel wurde von 75,00 auf 71,00 Euro gesenkt. Der Autokonzern habe starke Halbjahreszahlen vorgelegt, so der Analyst. Diese dürfte sich allerdings im zweiten Halbjahr nicht so einfach fortschreiben lassen. Dies verdeutliche auch die verschlechterte Absatzprognose des Vorstands.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Daimler-Aktie auf einen Blick: