L&S-Aktienkurs Dätwyler-Aktie:

172,80 EUR +4,22% (07.01.2020, 13:00)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dätwyler-Aktie:

188,40 CHF +1,95% (07.01.2020, 12:36)



ISIN Dätwyler-Aktie:

CH0030486770



WKN Dätwyler-Aktie:

A0MVC2



Ticker-Symbol Dätwyler-Aktie:

31D1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dätwyler-Aktie:

DAE



Kurzprofil Dätwyler Holding AG:



Die Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE) ist ein global tätiger industrieller Zulieferer und Distributor technischer und elektronischer Komponenten. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in Technische Komponenten und Sealing Solutions gegliedert. Die Dätwyler Gruppe ist mit mehr als 50 operativen Gesellschaften in über 100 Ländern international aktiv. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Altdorf, Schweiz. (07.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dätwyler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Dätwyler Holding AG (ISIN: CH0030486770, WKN: A0MVC2, Ticker-Symbol: 31D1, SIX Symbol: DAE).Datwyler definiere seine Organisationsstruktur zwecks höherer Agilität neu und setze die Änderungen im Februar 2020 um. Das Management habe bereits deutlich gemacht, dass sich das Unternehmen vollständig aus dem Online- und Grosshandelsvertrieb von elektronischen Komponenten zurückziehen werde. Das Unternehmen werde sich auf Sealing Solutions konzentrieren, wo die Markt- und Produktionsaktivitäten in die Bereiche Health Care Solutions (ehemals Health Care) und Industrial Solutions (ehemals Automotive und General Industries) aufgeteilt würden. Ziel sei es, die Marktorientierung und Kundennähe zu stärken und gleichzeitig die langjährigen Kernkompetenzen zu nutzen. Die Förderung eines rentablen org. Wachstums bleibe eine strategische Priorität.Änderungen im Executive Management: Dirk Borgs (verantwortlich für FirstLine) werde neuer Leiter von Health Care Solutions. Dr. Frank Schön (verantwortlich für R&D Sealing) übernehme die Leitung der neu gegründeten Serviceeinheit Technology & Innovation. Thorsten Maschke (COO Sealing) werde Leiter von Industrial Solutions. Neil Harrison (COO TechCo) trete zurück. Ein neuer CFO sei ernannt worden.Diese Pressemitteilung folgt auf die erste Nachricht, die wir am 23.12.2019 erhielten, so der Analyst von Vontobel Research. Sie bekräftige den Fokus auf die rasch wachsende, margenstarke Sealing-Sparte und den Ausstieg aus dem Vertrieb von elektronischen Komponenten. Die Einzelheiten zur Reorganisation und die damit verbundenen Veränderungen in der Konzernleitung beurteile Lichvar positiv. In der neuen Struktur, mit der Dätwyler die vorhandenen Synergien bewahre und gleichzeitig die Marktorientierung und Kundennähe stärke, sehen der Analyst Vorteile. Generell sollten die jüngsten Nachrichten positiv bewertet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dätwyler-Aktie: