Kurzprofil DWS Group:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 662 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2018). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (06.02.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DWS: In neuen Sphären - AktienanalyseFür die DWS-Aktie (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist es kräftig aufwärts gegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Monatssicht sei das Papier um gut 17 Prozent nach oben gestürmt - die alte Bestmarke aus dem Mai 2019 sei damit Geschichte. Für den entscheidenden Schub hätten 2019er-Zahlen gesorgt. Demnach habe die Deutsche Bank-Tochter ihren Vorsteuergewinn um 24 Prozent auf 774 Mio. Euro steigern können und damit deutlich stärker als erwartet. Dazu habe nicht zuletzt der strikte Sparkurs beigetragen. Aber auch die Kunden hätten der DWS mehr Geld anvertraut. Netto seien der Fondsgesellschaft 26,1 Mrd. Euro zugeflossen, das verwaltete Vermögen habe Ende Dezember bei 767 Mrd. Euro gelegen (Ende 2018: 662 Mrd. Euro). Dadurch habe die DWS ihre Erträge um sechs Prozent auf 2,39 Mrd. Euro steigern können, obwohl die Gebührenmarge für das Management der DWS-Fonds wegen des harten Wettbewerbs unter den Vermögensverwaltern von 30,6 auf 29,6 Basispunkte geschrumpft sei. 2018 seien noch Mittel abgeflossen.Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: Die Dividende für 2019 solle um 30 Cent auf 1,67 Euro je Aktie klettern. Und auch für 2020 gebe sich der Konzern optimistisch: "Mit einer bereinigten Aufwand-Ertrags-Relation von 67,6 (2018: 72,3) Prozent für das Gesamtjahr 2019 sind wir auf dem besten Weg, unser Ziel zu erreichen, im Jahr 2021 unter 65 Prozent zu liegen", so der Konzern: Und weiter: "Was unsere anderen Ziele betrifft, wollen wir auch weiterhin Nettomittelzuflüsse von durchschnittlich 3 bis 5 Prozent erzielen".Die Resonanz der Analysten sei entsprechend positiv ausgefallen. JPMorgan traue dem Papier nun sogar einen Anstieg auf 43 Euro zu. Das wäre ein Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2020)Börsenplätze DWS-Aktie:XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:36,89 EUR -0,91% (06.02.2020, 11:46)