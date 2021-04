Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (23.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Der Vermögensverwalter lege am kommenden Mittwoch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Wichtige Ziele bei der Kostenquote oder den Nettomittelzuflüssen hätten eher erreicht werden können als ursprünglich geplant. Da das Marktumfeld positiv sei, stünden weiterhin mögliche Zukäufe im Raum. Schon einmal - vor zwei Jahren - sollte es einen großen Deal geben, der dann aber gescheitert sei. Nun stehe eine mögliche Widerauflage im Raum. Andere Optionen gebe es aber auch.Die Reise gehe in die Schweiz, genauer gesagt zur Credit Suisse. Vor zwei Jahren habe die Schweizer Bank eine Milliarde Euro von der Deutschen für ihre Vermögensverwaltungssparte gewollt. Diese habe man ins Auge gefasst und habe sie übernehmen wollen. Das habe Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, abgelehnt, so das "Manager-Magazin". Die Credit Suisse prüfe wohl schein etwas länger Optionen für ihre Sparte, zumal der Druck nach dem Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos auf den Schweizern laste. Die Bank solle umstrukturiert werden und müsse sparen.Was die Marktkapitalisierung angehe, liege die Deutsche Bank mit 21 Milliarden nur noch eine Milliarde hinter der Credit Suisse. Der Kaufpreis für das Assetmanagement könnte somit geringer ausfallen als vor zwei Jahren. Oder es komme zu einem Megadeal und die Deutsche übernehme den Rivalen komplett. Das hätten schon Sewings Vorgänger geplant. Er selbst habe die Bank eigenständig weiterführen wollen, doch außer im Investmentbanking laufe es noch nicht überall rund.Die DWS-Aktie sei immer noch einer der Analysten-Lieblinge. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 41,53 Euro fast zehn Prozent über dem gegenwärtigen Kurs. 21 der insgesamt 24 Experten, die den Titel covern würden, würden zum Kauf raten. Nur einer würde verkaufen. Die Bewertung sei mit einem 2012-er KGV von 12 günstig.Anleger greifen zu und sichern sich so auch die üppige Dividende, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link