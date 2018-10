Börsenplätze DWS-Aktie:



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (26.10.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS).Die DWS Group habe am 25.10. überraschend ad-hoc bekannt gegeben, dass CEO Nicolas Moreau mit sofortiger Wirkung durch Aufsichtsratsmitglied Asoka Wöhrmann ersetzt werde. Wöhrmann habe beim Mutterkonzern Deutsche Bank zuletzt das Privatkundengeschäft in Deutschland geleitet und bis 2015 als globaler Chef-Anlagestratege das gesamte Fondsmanagement der Deutschen Bank verantwortet.Damit positioniere Deutsche Bank-CEO Sewing (vorher Leiter der Privat- und Firmenkundenbank) einen Vertrauten an die Spitze der Tochtergesellschaft. Moreau (gleichzeitig Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und erst seit zwei Jahren in Verantwortung bei der jetzigen DWS Group) habe den Vermögensverwalter Ende März an die Börse gebracht. Unter seiner Ägide habe die DWS Group zuletzt drei Quartale in Folge Nettomittelabflüsse verzeichnet (kumuliert nach neun Monaten 2018: 15,3 Mrd. Euro) und erfahrene Fondsmanager (u.a. Tim Albrecht) ziehen lassen müssen. Zwar hätten die Kosten in der gerade berichteten Q3-Periode stärker als erwartet gesenkt werden können, das in Aussicht gestellte jährliche Nettomittelaufkommen von 3% bis 5% sei jedoch vorerst außer Reichweite.Der Vorstandswechsel ändere nichts an der Einschätzung zur DWS Group, die wie viele europäische Vermögensverwalter unter Margendruck leide und die kritische Größe im Raum Asien-Pazifik fehle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link