Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

37,76 EUR -0,11% (27.10.2021, 11:41)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

37,84 EUR -0,42% (27.10.2021, 11:26)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (27.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Der ungebrochene Börsenboom lasse auch die Kassen der Deutsche Bank -Fondstochter DWS Group klingeln. Trotz der Vorwürfe der Aufsichtsbehörden sei das Neugeschäft signifikant gestiegen. Folge: Die DWS könne mit ihren Zahlen für das dritte Quartal die Markt-Erwartungen schlagen. Doch wie würden sich jetzt Anleger positionieren?Konkret seien die Erträge bei dem Vermögensverwalter im Zeitraum Juli bis September um fast ein Fünftel auf 664 Millionen Euro gewachsen - vor allem dank höherer Managementgebühren. Das seien mehr als die 627,3 Millionen Euro gewesen, die die Analysten taxiert hätten.Auch das bereinigte Vorsteuerergebnis sei um über ein Viertel auf 271 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich sei mit 182 Millionen Euro gut ein Fünftel mehr hängen geblieben als vor einem Jahr. Die Analysten hätten lediglich 246 Millionen beim Vorsteuergewinn auf ihren Zetteln stehen gehabt.Erfreulich sei auch der Zufluss an "fresh money": Allein im dritten Quartal seien per Saldo zwölf Milliarden Euro (netto) neues Geld eingegangen. In den ersten neun Monaten des Jahrs seien es fast 33 Milliarden. Die Frankfurter würden nun ein Vermögen von 880 Milliarden Euro verwalten, so viel wie nie zuvor.Die DWS-Aktie sei am Mittwoch nach einem Start mit grünen Vorzeichen nun in die Verlustzone gerutscht.Die Zahlen seien top. Positiv sei vor allem, dass sich das Neugeschäft trotz der Vorwürfe seitens der Aufsichtsbehörden so erfreulich entwickelt habe. Zudem sei die Aktie am gestrigen Dienstag über den GD200 ausgebrochen und habe damit ein frisches Kaufsignal generiert.Mutige Neu-Einsteiger können nun zugreifen, Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 30,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur DWS-Aktie. (Analyse vom 27.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)