XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

25,17 EUR +1,76% (25.10.2018, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

25,215 EUR +3,79% (25.10.2018, 10:24)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet. (25.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) von 25 Euro auf 26 Euro an.Das bereinigte EBT habe in Q3/2018 mit 177 (Vj.: 151) Mio. Euro sowohl die Analystenerwartung (149 Mio. Euro) als auch den Marktkonsens (153 Mio. Euro) übertroffen. Ursächlich für die besser als von Rießelmann erwartete Ergebnisentwicklung seien geringer als von ihm unterstellte bereinigte zinsunabhängige Aufwendungen gewesen. Jedoch hätten in Q3 erneut Nettomittelabflüsse von 2,7 (Vj.: +3,8; Q2 2018: -4,9) Mrd. Euro verzeichnet werden müssen, wobei laut Unternehmensangaben Abflüsse von 3,2 Mrd. Euro auf Mandate mit niedrigen Margen im Zusammenhang mit der US-Steuerreform zurückzuführen gewesen seien. Das Unternehmen habe den Ausblick für 2018 bestätigt und peile für 2019 und darüber hinaus ein jährliches Nettomittelaufkommen von 3% bis 5% an.Sobald das Zahlenwerk nicht mehr durch die US-Steuerreform verzerrt sei, werde sich herausstellen, ob die mittelfristigen Zielsetzungen erreichbar seien. Unter anderem wegen des Abgangs mehrerer wichtiger Fondsmanager in jüngster Zeit halte der Analyst ein Nettomittelaufkommen von 3% bis 5% frühestens in 2020 für wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: