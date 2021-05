Börsenplätze DWS-Aktie:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (10.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die DWS Group gehöre mehrheitlich immer noch der Deutschen Bank, doch seit März 2018 notiere der Vermögensverwalter an der Börse und sei rechtlich eigenständig. Seitdem habe sich der Konzern zu einem Dividendenwert gemausert und überzeuge auch operativ. Nun stehe die DWS offenbar vor dem Verkauf einer Infrastruktur-Tochter, was mehrere hundert Millionen Euro in die Kasse spülen könnte.Der Vermögensverwaltungsarm der Deutschen Bank, die DWS-Gruppe, befinde sich in exklusiven Gesprächen über den Verkauf der Kontrolle über ihre IKS-Fondsplattform an die französische Private-Equity-Firma BlackFin Capital Partners, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Das berichte "Bloomberg". Die Buyout-Firma BlackFin diskutiere ein Geschäft, bei dem sie in der Größenordnung von 300 Millionen Euro (362 Millionen Dollar) für eine Mehrheitsbeteiligung an IKS zahlen würde, obwohl die Bedingungen einer Transaktion noch nicht endgültig festgelegt seien, habe eine der Personen gesagt.IKS betreue mehr als zwei Millionen Privatkunden und verwalte rund 115 Milliarden Euro (139 Milliarden Dollar). Die DWS plane, nach der Transaktion eine Beteiligung an IKS zu behalten. Die DWS, die zu den größten Vermögensverwaltern Europas gehöre, könnte bereits in den nächsten Wochen eine Vereinbarung bekannt geben, so die Personen. Plattformen wie IKS böten Anlegern typischerweise Zugang zu einer Reihe von Anlageprodukten, einschließlich börsengehandelter Fonds, an einem Ort. Sie böten auch Fondsbuchhaltung und Verwaltungsdienstleistungen für die Vermögensverwalter an.Die DWS erwäge seit letztem Jahr den Verkauf eines Teils oder des gesamten Geschäfts, wie "Bloomberg News" berichte. Der potenzielle Deal komme zu einem Zeitpunkt, an dem die DWS auf der Suche nach größeren Akquisitionen sei, um zu den Top 10 der Vermögensverwalter weltweit zu gehören. Was das verwaltete Vermögen angehe, habe im ersten Quartal ein Plus von 3,4 Prozent auf 820 Milliarden Euro erzielt werden können. In Europa gehöre der Konzern bereits zu den größten Konzernen der Branche.Wer sich die üppige Ausschüttung sichern wolle, steige schon jetzt ein und setze auf zusätzliche Kursgewinne. Mit einem 21er KGV von 11 sei der Titel nicht zu teuer. Der Analystenkonsens rechne in den kommenden zwölf Monaten mit durchschnittlich Kursen um 41,92 Euro, was noch Potenzial vom derzeitigen Niveau bedeuten würde.Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 30,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link