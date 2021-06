Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



04.06.2021



39,96 EUR +0,96% (04.06.2021, 12:49)



DE000DWS1007



DWS100



DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2020). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (04.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Vermögensverwalters DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS).Der Vermögensverwalter DWS Group habe eine starke Rally hinter sich, seit der Kurs im März letztes Jahr bei unter 20 Euro das Allzeittief markiert habe. Angetrieben vom positiven Umfeld teste der Kurs jetzt den Widerstand in die andere Richtung: Die Notierung sei drauf und dran das Allzeithoch, welches vor der Pandemie erreicht worden sei, zu knacken. Hintergrund seien vielversprechende Gerüchte über einen Zukauf und die bevorstehende Dividendenzahlung.Die Deutsche Bank-Fondstochter DWS habe Kreisen zufolge ein Auge auf die Vermögensverwaltung der niederländischen Versicherungsgruppe NN Group geworfen. DWS und die italienische Versicherung Generali hätten in dieser Woche erste Gebote für die Sparte übermittelt, berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Diese könnte dabei mit rund 1,50 Milliarden Euro bewertet werden.Neben einigen US-Firmen seien zudem auch der deutsche Versicherer Allianz und die schweizerische Bank UBS an dem Geschäft interessiert. Im April habe NN bekannt gegeben, dass es die Optionen für die Sparte überprüfe, inklusive einer Fusion oder einem Teilverkauf. Vertreter der genannten Unternehmen hätten sich nicht äußern wollen oder seien aufgrund eines Feiertags nicht zu erreichen gewesen.Die DWS sei seit Längerem auf der Suche nach geeigneten Zielen, die NN Group würde gut in das Portfolio der Firma passen. Damit würde der europäische Markt gestärkt, unabhängig davon laufe die Suche nach Kooperationen vor allem in Asien. Dort würden Käufe strategisch ebenfalls Sinn machen.Die DWS Group nehme immer mehr Fahrt auf und stehe kurz vor dem Bruch des Allzeithochs vom 19. Februar 2020 bei 39,99 Euro. Das würde ein starkes Kaufsignal auslösen, charttechnisch gebe es dann keine Begrenzung mehr nach oben. Durch die Zahlung der Dividende werde der Kurs um diesen Betrag am Ex-Tag wieder absinken. Das sollte aber nur ein kurzfristiger Rücksetzer sein.Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf des konservativen Titels und empfiehlt einen Stopp bei 30,00 Euro zu platzieren. (Analyse vom 04.06.2021)Mit Material von dpa-AFX