Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gehört mit 700 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 31. Dezember 2017) zu den weltweit größten Vermögensverwaltern. Die Deutsche Asset Management bietet Privatanlegern und Institutionen eine breite Palette an traditionellen und alternativen Investmentlösungen über alle Anlageklassen. Mit dem Börsengang 2018 wird die Vermögenssparte der Deutschen Bank als eigenes Unternehmen gelistet.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktie: Boden jetzt möglich - AktienanalyseDie Tochtergesellschaft der Deutschen Bank und Börsenneuling DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) hat heute früh Zahlen vorgelegt und durchaus positiv abgeschnitten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch der Kursverlauf der Aktie habe sich bislang schwach entwickelt, könnte aber mit dem festen Zahlenwerk im Rücken einen signifikanten Kursschub erleben.Zu den Zahlen: Wie die Deutsche Bank-Fondstochter DWS berichte, hätten die bereinigten Erträge auf 576 Mio. Euro zugelegt, das einem ein Anstieg von rund 3 Prozent gegenüber Q1/2018 entspreche. Beim Vorsteuergewinn von EUR 149 Mio. Euro habe ein Zuwachs von gut 7 Prozent gegenüber Q1/2018 erzielt werden können. Das verwaltete Vermögen (AuM) sei im abgelaufenen Quartal um 22 Mrd. Euro auf 687 Mrd. Euro gestiegen. Die Managementgebührenmarge liege jetzt 30,7 Basispunkten. Große Fortschritte hätten hingegen beim Kosteneffizienzprogramm vollzogen werden können, das Kostensparziel für das Gesamtjahr 2018 liege bei 20 bis 30 Prozent.Am Dienstag hätten Käufer einen ersten Anstiegsversuch im Papier der DWS Group gen 28,00 Euro vollzogen, hätten später aber wieder leichte Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen. Aber genau diese Hürde und der EMA 50 müssten für ein Kaufsignal überwunden werden, damit es aus technischer Sicht weiter rauf gehen könne.Sollte das Papier der DWS Gruppe jedoch signifikant unter den kurzfristigen Boden von 26,80 Euro abrutschen, so müssten sofortige Verluste zu den Junitiefs von 25,18 Euro eingeplant werden. An dieser Stelle könnte das Papier der Investmentgesellschaft einen Stabilisierungsversuch starten. Dieses Szenario müsste aber an gegebener Stelle erst noch zeigen, was nicht sicher ist, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link