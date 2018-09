Tradegate-Aktienkurs DO & CO-Aktie:

ISIN DO & CO-Aktie:

AT0000818802



WKN DO & CO-Aktie:

915210



Ticker-Symbol DO & CO-Aktie:

DOQ



Wien Ticker-Symbol DO & CO-Aktie:

DOC



Kurzprofil DO & CO Aktiengesellschaft:



DO & CO The Gourmet Entertainment Company (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Wien: DOC) ist ein international agierender Premium-Caterer mit allerhöchstem Qualitätsanspruch. In den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, International Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel betreuen wir international renommierte Kunden. In einem stetig expandierenden Konzern bietet ein Team von 8.000 Mitarbeiterinnen an 23 Standorten Serviceleistung auf höchstem Niveau. (20.09.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DO & CO: Caterer sorgt wieder für Positivschlagzeilen - AktienanalyseRückblende: Vor einem Jahr waren die Weichen für eine Rückkehr von DO & CO (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Wien: DOC) in den ATX eigentlich schon gestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch der damalige Kurssturz habe dem Cateringunternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mitte 2017 sei die Notiz innerhalb weniger Wochen von über 60 Euro auf unter 40 Euro eingebrochen. Der Grund: Wegen der schlechteren Auftragslage in der Türkei habe der Konzern einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Doch nun, ein Jahr später, melde sich Do & Co eindrucksvoll zurück. Auch dank der Kurserholung in den vergangenen Monaten werde der Caterer statt der Baufirma Porr in den Index der 20 wichtigsten in Österreich börsennotierten Unternehmen aufgenommen. Die neue Zusammensetzung des ATX werde per 24. September wirksam.Zudem habe die Gesellschaft mit zwei Großaufträgen für Positivschlagzeilen gesorgt: Do & Co werde ab dem Frühjahr 2020 für zehn Jahre das Catering und Handling für alle British-Airways-Flüge ab London Heathrow und für Iberia und Iberia Express ab Madrid übernehmen. "Das ist eines der größten Accounts, die es in Europa gibt. Wir reden insgesamt von rund 500 Flugzeugen, die beide Fluglinien betreiben", habe Do & Co-Chef Attila Dogudan gesagt. Welche Dimensionen der Auftrag habe, würden die Pläne des Konzerns zeigen, das Personal von derzeit rund 11.000 um knapp 4.000 Mitarbeiter aufzustocken. Darüber hinaus sei man derzeit in der Türkei in Verhandlungen um das dort bereits bestehende Geschäft fortzusetzen.Die DO & CO-Aktie habe zwar bereits deutlich positiv auf die Nachrichten reagiert. Allerdings könnte die Neubewertung durchaus noch anhalten. (Ausgabe 37/2018)Börsenplätze DO & CO-Aktie: