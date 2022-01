Dafür wolle das Unternehmen u.a. durch Zukäufe weiter wachsen, für die der SPAC-Deal frische Mittel einbringen solle. Neben den 230 Mio. US-Dollar von Sports Ventures Acquisition würden bei der Fusion 168 Mio. US-Dollar aus einem PIPE-Investment in das Studio fließen.



Die Anleger hätten wohlwollend auf die Ankündigung des Deals reagiert, der DNEG mit 1,7 Mrd. US-Dollar bewerte. Die Sports Ventures Acquisition-Aktie steige auf 10,39 US-Dollar - den höchsten Stand seit Anfang März 2021.



Analysten würden damit rechnen, dass alleine die großen Streaming-Anbieter 2024 über eine Milliarde Kunden haben würden, was die Zahl der Film- und Serien-Produktionen weiter steigern dürfte. Zudem dürften der boomende Gaming-Markt und das Metaverse für zusätzlichen Bedarf an Visual Effects sorgen. Als Schwergewicht in diesem Segment sollte DNEG davon überproportional profitieren.



Benjamin Heimlich nimmt DNEG auf die Watchlist. (Analyse vom 26.01.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



DNEG ist ein britisches Unternehmen für visuelle Filmeffekte, Computeranimation und Stereokonvertierung, das 1998 in London gegründet wurde. (26.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt das Visual-Effects-Unternehmen DNEG unter die Lupe.Ohne den Einsatz von Visual Effects komme heute kaum noch ein Film aus. Eines der führenden Studios aus diesem Segment solle nun an die Börse kommen. Durch die Fusion mit der Mantelgesellschaft Sports Ventures Acquisition (ISIN: KYG8372A1114, WKN: A2QL2P) plane DNEG den Sprung an die Nasdaq und ruft dabei eine Milliardenbewertung auf.Der Blockbuster "Avengers: Endgame" ist nicht nur der zweitumsatzstärkste Film aller Zeiten, er stellte auch den Rekord für den massivsten Einsatz von Visual Effects und via 3D-Computergrafik erzeugte Bilder auf: Ganze 90 Prozent des Films entstanden digital, so Benjamin Heimlich.Mit von der Partie sei dabei auch DNEG gewesen, das für seine Animationen bereits sechs Oscars eingeheimst habe. Die Ausgaben der Filmindustrie für Visual Effects sollten laut Technavio bis 2025 auf 5,6 Mrd. US-Dollar steigen, was einem jährlichen Zuwachs von knapp zehn Prozent entspreche.