Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

11,50 EUR +5,70% (29.07.2020, 20:24)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (29.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC).Das Unternehmen habe am Mittwoch sehr gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Der FFO sei um 18% gestiegen, die Vermietungsleistung habe sogar um 55% zugelegt, wobei das zweite Quartal trotz des Covid-19-Lockdowns noch sehr viel stärker gewesen sei als das Auftaktquartal und insgesamt mit sehr vielen großen Mietern aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor hätten Verlängerungen der Mietverträge erzielt werden können, und das sogar im Schnitt zu fast 5% höheren Quadratmeterpreisen. Die Probleme mit dem Mieter Galeria Kaufhof sei man proaktiv angegangen und habe für die Standorte in Chemnitz und Leverkusen bereits Verlängerungen der Mietverträge erzielen können, wenn auch zu etwas tieferen Mieten. Was den Standort Bremen betreffe, so sei man an neuen Konzepten bzw. neuen Mietern dran und könne zudem auf den Verbleib von Saturn und Edeka zählen. Im Bereich der Akquisition habe man das Commercial Portfolio jüngst um zwei attraktive Standorte in Frankfurt-Eschborn und Hannover mit namhaften Mietern wie SAP und ING DiBa verstärken können, die Mietverträge mit Laufzeiten von 8 bzw. 9,5 Jahren aufweisen würden. Die Bilanz sei stark mit einem LTV, der von 48% am Jahresende 2019 auf nur noch 44% gesunken sei. Gleichzeitig sei die bilanzielle Eigenkapitalquote von 36,5% am Jahresende 2019 auf 40,3% zum Halbjahr 2020 gestiegen. Die liquiden Mittel hätten sich ebenfalls deutlich von 351 Mio. Euro am Jahresende 2019 um 19% auf nunmehr fast 417 Mio. Euro erhöht.Die Aktie sei stark unterbewertet und weit vom Inneren Wert entfernt, der durch den adjusted NAV ausgewiesen werde, der auch das Institutional Business berücksichtigt und nicht nur das eigene Buch. Dieser Substanzwert liege weiterhin wie am Jahresende 2019 bei über 22 Euro je Aktie. Die Analysten von SRC Research würden denken, dass das Thema Kaufhof und andere Retail-Liegenschaften von vielen Investoren zu stark beim Unternehmen gewichtet werde, vor allem, wenn man bedenke, dass diese Assetklasse nur 15% des eigenen Buches und nur 6% im Institutional Business ausmache und die Mieteinnahmen, die sogenannten Rent Collections, im Juli wieder auf Niveau der Vor-Corona-Zeit bei nahezu 100% gelegen hätten. Die FFO Guidance auf Vorjahresniveau bei 94 Mio. bis 96 Mio. Euro sei vom Vorstand bestätigt worden, erscheine den Analysten von SRC Research vielleicht aber nach dem starken ersten Halbjahr etwas konservativ und könnte sich in Richtung 100 Mio. Euro entwickeln.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen jedenfalls in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "buy"-Rating für die DIC Asset-Aktie und belassen auch ihr Kursziel bei 20 Euro. (Analyse vom 29.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DIC Asset-Aktie:Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:11,28 EUR +3,87% (29.07.2020, 17:35)