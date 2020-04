Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.



Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.



Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (07.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC), senkt aber das Kursziel von 23 auf 20 Euro.Am vergangenen Freitag habe das Unternehmen eine Stellungnahme zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen veröffentlicht und in diesem Zusammenhang die Gesamtjahresprognose 2020 angepasst. Das Management der Gesellschaft gehe davon aus, dass die Mieteinnahmen und die Erträge aus dem Bereich Institutional Business von den Auswirkungen der Pandemie betroffen seien. Folglich habe das Unternehmen die Prognose für 2020 reduziert und gehe nun von einem FFO im Bereich von 94 Mio. Euro bis 96 Mio. Euro, somit mehr oder weniger auf dem Vorjahresniveau aus. Die bisherige Guidance habe zwischen 104 Mio. Euro und 106 Mio. Euro gelegen. Die Bruttomieterträge sollten sich nunmehr im Bereich von 94 Mio. Euro bis 98 Mio. Euro statt 102 Mio. Euro bis 104 Mio. Euro belaufen, während die Immobilienmanagementerträge nunmehr zwischen 80 Mio. Euro und 90 Mio. Euro anstelle von 85 Mio. Euro bis 95 Mio. Euro erwartet würden. Auf der Transaktionsseite gehe die Gesellschaft nunmehr von einem Volumen von 700 Mio. Euro bis 1,1 Mrd. Euro (bisher: 1,6 Mrd. Euro bis 1,9 Mrd. Euro) auf der Ankaufsseite aus und einem unveränderten Verkaufsvolumen von 400 Mio. Euro.Erfreulich sei hingegen gewesen, dass das Unternehmen die vorgeschlagene Dividende von 66 Cent erneut bestätigt habe. Dies würden die Analysten in einer Zeit, in der viele Unternehmen bereits die Dividendenausschüttungen ausgesetzt hätten, als sehr gutes Zeichen sehen. Bezogen auf den derzeitigen Aktienkurs entspreche die Ausschüttung einer attraktiven Dividendenrendite von über 7%.Während die Analysten das Unternehmen mit einer soliden Bilanz und einer hohen Liquidität, welche auch von der Kapitalerhöhung im Januar profitiert hätten, weiterhin gut aufgestellt sehen würden, seien sie hinsichtlich der GuV nun ebenfalls vorsichtiger. Sie würden nunmehr von Mieteinnahmen von über 96 Mio. Euro ausgehen, die Immobilienmanagementerträge würden sie bei nahezu 85 Mio. Euro sehen und den FFO bei 95,5 Mio. Euro zum Jahresende erwarten. Da die Dauer und das Ausmaß der Pandemie derzeit schwer einzuschätzen sei, würden die Analysten für den Moment auch davon ausgehen, dass die Folgejahre in Summe ebenfalls unter der derzeitigen Situation leiden würden und hätten auch ihre Schätzungen für 2021 und 2022 reduziert bis sie sich eine sichereres Bild der Lage machen könnten. Für den Moment würden sie ihr Kursziel von 23 Euro auf 20 Euro reduzieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DIC Asset-Aktie:Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:9,84 EUR +9,09% (06.04.2020, 17:35)