Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

10,09 EUR +1,00% (14.08.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

10,048 EUR +1,28% (14.08.2017, 19:07)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Die 2002 etablierte DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios.



Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf 216 Objekte mit einem Marktwert von 3,2 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das "Commercial Portfolio" (1,7 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment "Co-Investments" (1,5 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen (anteilig 1,2 Mrd. Euro), Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA -Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. (15.08.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) unter die Lupe.DIC Asset habe in den ersten sechs Monaten 2017 solide Resultate erwirtschaftet. Dank einer verbesserten Finanzierungsstruktur hätten die Funds from Operations (FFO) um 8% auf 29,8 Mio. Euro gesteigert werden können, das Konzernergebnis habe hingegen bei 20 Mio. Euro stagniert. In den Segmenten spiegle sich der Umbau des Unternehmens wider. Die Verkäufe aus dem Bestand, die zum Halbjahr bereits die für 2017 anvisierte Marke von 200 Mio. Euro überschritten hätten und sich nun im Gesamtjahr auf 250 Mio. Euro summieren sollten, würden für einen Rückgang der eigenen Assets sorgen.Der Marktwert des sogenannten "Commercial Portfolios" habe sich so von 2,0 Mrd. Euro (Q1) auf aktuell 1,7 Mrd. Euro reduziert. Die Assets under Management im Fondsgeschäft für Dritte seien hingegen binnen Jahresfrist um 18% auf 1,3 Mrd. Euro gesteigert worden. Angesichts eines Verkäufermarktes seien hier weitere Zukäufe nur selektiv möglich, weshalb das anvisierte Kaufvolumen für 2017 von 500 auf 350 Mio. Euro reduziert worden sei.Die Dynamik sei zwar nicht besonders hoch, aber DIC Asset entwickle sich jetzt in die richtige Richtung. Dies habe ausgereicht, um die Aktie zu stimulieren, der hohe Dividendenabschlag habe zuletzt vollständig aufgeholt werden können. Das dürfte daran liegen, dass DIC Asset noch deutlich unter dem NAV notiere. Für weitere Fantasie sorge die Neuordnung der Branche nach der Übernahme von WCM durch TLG Immobilien.Börsenplätze DIC Asset-Aktie: