Berlin (www.aktiencheck.de) - In Brüssel ist heute der Entwurf einer EU-Richtlinie zum Whistleblower-Schutz vorgestellt worden, so der Deutsche Gewerkschaftsbudn (DGB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach:Leider beschränkt der vorliegende Entwurf das Schutzsystem auf Fälle, in denen Hinweisgeber Verstöße gegen Verletzungen des EU-Rechts bzw. der in Umsetzung des EU-Rechts erlassenen nationalen Rechtsakten melden. Diese Einschränkung ist nicht nachvollziehbar. Beschäftigte, die Missstände in ihren Unternehmen melden, benötigen Schutz, unabhängig davon, ob nationales oder EU-Recht verletzt wird. Das muss dringend korrigiert werden.Zudem beschränkt sich der Schutz auf Meldung von Verstößen gegen Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Verbraucherrechte, öffentliches Vergabewesen oder fiskale Interessen der EU. Unberücksichtigt bleibt der Bereich des EU-Arbeitsrechts. Auch das ist nicht gerechtfertigt. Im Mittelpunkt der Regelung muss der Schutz couragierter Beschäftigter und nicht die Durchsetzung des Rechts und der Interessen der EU stehen." (23.04.2018/ac/a/m)