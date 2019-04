Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (08.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, bestätigen die Kaufempfehlung für die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV).Auch in 2018 sei es dem digitalen Versicherer gelungen, Wachstum sowohl beim Neukundengeschäft als auch den Bestandsbeiträgen zu zeigen. Während die gesamten Bestandsbeiträge im Rahmen der Analysten-Erwartungen um 3,8% auf 75,7 Mio. EUR (FMRe: 75,0 Mio. EUR) hätten zulegen können, habe das Neukundengeschäft im Segment der Krankenzusatzversicherung mit einem Anstieg von 41% (bezogen auf die Stückzahl der neu abgeschlossenen Versicherungsverträge) eine deutlich dynamischere Entwicklung gezeigt.Positiv hervorzuheben sei in diesem Segment die Entwicklung des akquirierten Beitragsvolumens, das im Vergleich zur Anzahl der neu hinzugewonnenen Verträge mit 104% überdurchschnittlich zugelegt habe. Diese operative Entwicklung deute auf eine steigende Zahlungsbereitschaft der Versicherungsnehmer für die angebotenen Versicherungsprodukte hin. Das DFV-Management führe neben der hohen Produktqualität (2018 seien mehrere Produktauszeichnungen durch Stiftung Warentest erfolgt) auch die Einführung der Produktmatrix als Grund für die steigende Zahlungsbereitschaft der Versicherungsnehmer an.Dass der Gesamtversicherungsbestand um rund 9.000 auf 455.000 Verträge abgefallen sei, habe mit dem bewusst gesteuerten Abbau des Versicherungsbestands bei Sachversicherungen zu tun. Bereinigt um die Effekte der Portfoliooptimierung seien die Bestandsbeiträge 2018 um 19,6% auf 75,7 Mio. EUR angestiegen.Das EBT sei mit -3,3 Mio. EUR deutlich negativ ausgefallen (FMRe: -1,2 Mio. EUR). Die deutliche Differenz zu der Analysten-Schätzung resultiere primär aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Kapitalanlagen in Höhe von -3 Mio. EUR (FMRe: -0,7 Mio. EUR). IPO-Aufwendungen hätten mit 1,5 Mio. EUR zu Buche geschlagen, wobei auch um 1,6 Mio. EUR höhere Personalaufwendungen sowie zusätzliche Vertriebsmaßnahmen von 1,1 Mio. EUR die Profitabilität belastet hätten.Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, warten den Geschäftsbericht ab, bevor sie ihr Modell anpassen und bestätigen ihre "kaufen"-Empfehlung mit Kursziel 15,00 EUR je Aktie für die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie. (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.