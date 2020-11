(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;



Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

19,926 EUR -0,37% (12.11.2020, 15:48)



XETRA-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

20,00 EUR 0,00% (12.11.2020, 15:49)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol Deutschland DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol Deutschland: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (12.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic und Marcus Silbe, Analysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol Deutschland: DFV) unverändert zu kaufen.Heute habe die DFV 9M/20-Finanzzahlen veröffentlicht. Während die 9M/20-Bestandsbeiträge gegenüber dem Vorquartal um 5,2% auf 120,3 Mio. Euro (H1/20: 114,3 Mio. Euro) anstiegen seien, habe der Anstieg yoy bei 25,6% (9M/19: 95,8 Mio. Euro) gelegen. Die gebuchten 9M/20-Bruttoprämien (83,5 Mio. Euro) hätten sich gegenüber H1/20 und 9M/20 um 55,5% bzw. 27,1% (9M/19: 65,7 Mio. Euro) erhöht. Das Unternehmen habe jedoch eingeräumt, dass weniger Neukundenverträge (9M/20: +67.285; -4,6% gg. Vj.) als angepeilt hinzugewonnen worden seien, was mit einer schwachen Nachfrage nach Auslandsreiseversicherungen infolge der Pandemie in Verbindung gebracht worden sei.Während die Neuabschlüsse im Segment Krankenzusatzversicherungen (SKV) um -24,4% yoy auf 49.308 zurückgegangen seien, habe sich die Zahl der neu akquirierten Sachversicherungsverträge (SSV) mit 17.977 mehr als verdreifacht (+227,2% yoy). Aufgrund der relativ stabilen bzw. überproportionalen Prämienentwicklung bei den Neuabschlüssen (SKV: -19,6%; SSV: +234,7%) ist der positive Preistrend, auf den wir in unseren früheren Updates mehrfach hingewiesen haben, nach wie vor intakt, so die Aktienanalysten von FMR Research. Basierend auf den Berechnungen der Aktienanalysten von FMR Research sei der durchschnittliche Bestandsbeitrag je Kontrakt seit Ende 2018 jedes Quartal um durchschnittlich +4% angestiegen.Nach Ansicht der Aktienanalysten von FMR Research würden zwei Fakten das "schwache" Vertragswachstum relativieren. Erstens werde die DFV im nächsten Jahr ihren Vertragsbestand auf ca. 1,1 Millionen Verträge (CareFlex) verdoppeln, was das bisher angestrebte Wachstumsziel von +100.000 Neuverträgen pro Jahr in den Hintergrund rücke. Dieser kommende Wachstumsschub gleiche das geringer als erwartete, aber immer noch beeindruckende Vertragswachstum im Pandemiejahr mehr als aus. Dies gelte umso mehr, als über digitale Vertriebskanäle deutlich mehr Neugeschäft generiert worden sei (+58.482; +13,7% yoy). Zweitens entwickle sich das Prämienvolumen im Einklang mit den Management-Erwartungen (Guidance 2020: Wachstum gebuchte Bruttoprämien > +25%; EBIT zwischen -11 und -9 Mio. Euro) und FMR-Schätzungen (2020e: Gebuchte Bruttoprämien von 113,9 Mio. Euro (+25,3%) und EBIT von -9,5 Mio. Euro).Aufgrund der erfolgreichen Kapitalerhöhung (Juli 2020) sei das Unternehmen mit reichlich Solvenzkapital ausgestattet, um mit dem wertschöpfendem Wachstum weiter fortzufahren, bevor sich die Solvenzquote wieder dem Zielkorridor von 180% bis 220% annähere. Unser Kursziel bleibt unverändert: 30,00 Euro pro Aktie, so die Aktienanalysten von FMR Research.Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: