Börsenplätze DEWB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEWB-Aktie:

1,46 EUR -1,68% (10.12.2018, 10:00)



ISIN DEWB-Aktie:

DE0008041005



WKN DEWB-Aktie:

804100



Ticker-Symbol DEWB-Aktie:

EFF



Kurzprofil Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB):



Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft unterstützt die DEWB (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) wachstumsstarke mittelständische Technologieunternehmen mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem Branchen-Netzwerk. Der Investitionsfokus liegt in den zukunftsträchtigen Bereichen Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Investoren in die DEWB-Aktie erschließen sich das hohe Wertschöpfungspotenzial dieser Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Entdecke das Licht.



Seit 1997 hat die DEWB über 360 Mio. Euro in 59 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengängen, mehr als 465 Mio. Euro realisiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio der DEWB umfasst sieben Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik sowie Biotechnologie und IT. (10.12.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - DEWB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) spekulativ zu kaufen.Auf dem Weg zu einem Vermögensverwalter mit drei starken Standbeinen - Publikumsfonds, digitale Anlagestrategien und klassische Vermögensverwaltung - habe Lloyd Fonds, die Kernbeteiligung von DEWB, zuletzt große Fortschritte erzielt. Zunächst habe am 22. November die Verpflichtung von drei erfahrenen Fondsmanagern bekannt gegeben werden können, die künftig am neuen Standort München Publikumsfonds von Lloyd betreuen würden. Von noch deutlich größerer Bedeutung sei die in der letzten Woche angekündigte Übernahme von 90 Prozent der Anteile an der Lange Assets & Consulting GmbH (inkl. Gewährung einer Verkaufsoption für die restlichen 10 Prozent im Jahr 2024) im Rahmen einer gemischten Sacheinlage gegen Ausgabe von 193,6 Tsd. Aktien und Zahlung einer Barkomponente (gestreckt und performanceabhängig über sieben Jahre).Mit der Transaktion, deren Gegenwert sich nach aktuellem Stand im oberen einstelligen Millionenbereich bewegen werde, gewinne Lloyd für die Vermögensverwaltung das Team von Lange hinzu sowie Assets under Management in Höhe von rund 350 Mio. Euro. Damit würde Lloyd das kommunizierte Volumenziel für die Vermögensverwaltung für 2019 (über 200 Mio. Euro) bereits übertreffen.Die Vorbereitungen für den für das zweite Quartal 2019 anvisierten Marktstart der neuen Angebote von Lloyd würden auf Hochtouren laufen, und die jüngsten Meldungen würden diesbezüglich zuversichtlich stimmen. Steffen erwarte einen weiterhin positiven Newsflow von der Kernbeteiligung. DEWB selbst dürfte im nächsten Jahr das Portfolio im Bereich des Digital Asset Management weiter ausbauen. Daneben würden allerdings gemäß Halbjahresbericht auch "Exit-Optionen für Bestandsbeteiligungen außerhalb des neuen Investitionsfokus" geprüft, was ebenfalls Potenzial für gute Nachrichten berge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link