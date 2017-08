Xetra-Aktienkurs DEWB-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB):



Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft unterstützt die DEWB (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) wachstumsstarke mittelständische Technologieunternehmen mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem Branchen-Netzwerk. Der Investitionsfokus liegt in den zukunftsträchtigen Bereichen Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Investoren in die DEWB-Aktie erschließen sich das hohe Wertschöpfungspotenzial dieser Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Entdecke das Licht.



Seit 1997 hat die DEWB über 360 Mio. Euro in 59 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengängen, mehr als 465 Mio. Euro realisiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio der DEWB umfasst sieben Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik sowie Biotechnologie und IT. (29.08.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - DEWB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) von "speculative buy" auf "hold" herab.Mit dem Verkauf der Anteile von Nanotron sei DEWB ein kleiner Exit gelungen, der im laufenden Jahr voraussichtlich einen Gewinnbeitrag von 1,0 Mio. Euro leisten werde. Nachdem der Buchwert der Beteiligung im letzten Jahresabschluss vollständig wertberichtigt worden sei, habe das jahrelange Engagement doch noch ein versöhnliches Ende gefunden.Im Bestandsportfolio entwickle sich MueTec zum größten Hoffnungsträger, das Unternehmen treffe aktuell, auch mit neu entwickelten Produkten, auf eine rege Nachfrage, und leiste nach Einschätzung des Analysten inzwischen den wichtigsten Beitrag zum Potenzialwert von DEWB. LemnaTec habe hingegen etwas enttäuscht, der Umsatz werde im laufenden Jahr wegen Projektverschiebungen nur stagnieren. Die Strategie der Gesellschaft sei an die Entwicklung angepasst worden, Jakubowski sehe hier mittelfristig unverändert Potenzial. Für Noxxon hingegen sei der Weg zu einem großen Erfolg noch weit, aktueller Hoffnungsträger sei eine Gemeinschaftsstudie mit Merck.Da mit dem Einstieg des neuen Großaktionärs SPSW Capital die von uns zuvor konstatierte Unterbewertung abgebaut wurde, haben wir unser Anlageurteil auf "hold" geändert, so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. Das Kursziel werde bei 1,30 Euro belassen. (Analyse vom 29.08.2017)Börsenplätze DEWB-Aktie: