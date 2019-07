Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (18.07.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Übertreibung? AktienanalyseDEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF)-Aktionäre haben zuletzt herbe Verluste eingefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Binnen weniger Tage seien die Papiere des Motorenherstellers um mehr als 25 Prozent eingeknickt. Grund sei ein Interview von Vorstandschef Frank Hiller mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gewesen. Darin habe er gesagt, dass sich die Nachfrage nach Motoren abkühle und der Höhepunkt wohl erreicht sei. Man beobachte, dass viele Großkunden sehr vorsichtig seien und versuchen würden, die Bestände auf niedrigem Niveau zu halten, so Hiller. Den Ausblick sehe der Manager aber nicht gefährdet. "Wir haben ein gutes Auftragspolster und unsere Guidance für 2019 steht weiterhin", habe er erklärt. Damit erwarte der Vorstand weiter trotz eines derzeit allgemein herausfordernden makroökonomischen sowie geopolitischen Umfelds eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,78 Mrd. Euro) und einen Anstieg der EBIT-Rendite vor Sondereffekten auf mindestens 5,0 Prozent (Vorjahr: 4,6 Prozent).Für Franz Schall vom Analysehaus Warburg Research scheine der Kursrückgang daher übertrieben. Die Aktie preise nun eine Gewinnwarnung ein, während er ein starkes zweites Quartal und eine robuste Entwicklung im zweiten Halbjahr erwarte, so Schall in seiner jüngsten Studie. Er habe daher die Einstufung für DEUTZ auf unverändert auf "buy" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. (Ausgabe 28/2019)Börsenplätze DEUTZ-Aktie:Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:6,055 EUR -3,04% (18.07.2019, 10:25)