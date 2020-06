Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (22.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) unter die Lupe.Die DEUTZ-Aktie sei wie viele andere zyklische Werte in den vergangenen Wochen nicht wirklich gefragt gewesen. Das Kölner Unternehmen habe jedoch vor kurzem die Umsatzziele für China trotz Corona-Krise nach oben revidiert. Die Q2-Zahlen würden höchstwahrscheinlich nicht erfreulich ausfallen, aber die sich abzeichnende Konjunkturerholung in China sollte im zweiten Halbjahr auch bei DEUTZ umsatz- und ergebnisseitig für eine Besserung sorgen. Und das sollte auch der Aktie wieder einen Schub nach oben geben. Anleger sollten noch den Ausblick des Motorenbauers abwarten und die DEUTZ-Aktie auf die Watchlist setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.06.2020)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DEUTZ-Aktie:Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:3,496 EUR +2,10% (22.06.2020, 13:49)