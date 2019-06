Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (27.06.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Dank prallen Auftragsbüchern weiter im Aufwind - AktienanalyseDEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) hat im ersten Quartal unter anderem dank einer positiven Mix-Verschiebung zugunsten höherwertiger Motoren der neuen Abgasemissionsstufen deutlich mehr verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 9,2 Prozent auf 452,8 Mio. Euro sei das operative Ergebnis im um 15,7 Prozent auf 25,1 Mio. Euro geklettert. Die entsprechende Marge sei von 5,2 auf 5,5 Prozent gestiegen. Unter dem Strich habe DEUTZ 20,9 Mio. Euro verdient - ein Plus von 14,8 Prozent. Der Konzern sehe sich daher auf einem guten Weg, seine Jahresziele zu erreichen: So werde weiterhin eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1,8 Mrd. Euro und ein Anstieg der EBIT-Rendite vor Sondereffekten auf mindestens 5,0 Prozent erwartet.Zuversichtlich stimme DEUTZ dabei vor allem auch die anhaltend hohe Kundennachfrage. Im ersten Quartal seien Aufträge im Volumen von 514,5 Mio. Euro verbucht worden. Das sei zwar ein Rückgang von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, allerdings hätten die Kölner Anfang 2018 davon profitiert, dass Kunden ihre Bestellungen frühzeitig platziert hätten, um eine Belieferung von Motoren im Hinblick auf die starke Nachfrage und die Einführung der Emissionsstufe "EU Stage V" 2019 sicherzustellen. Gegenüber dem vierten Quartal 2018 habe das Plus dagegen 27,4 Prozent betragen.Aber nicht nur die prallen Orderbücher würden an der Börse für gute Stimmung sorgen. DEUTZ habe vor kurzem zudem einen Vertrag über ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem größten Baumaschinenkonzern Chinas, Sany, geschlossen. Das Umsatzpotenzial werde langfristig auf mehr als eine Mrd. Euro taxiert. Nicht die schlechtesten Aussichten also für weiter steigende Kurse, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2019)Börsenplätze DEUTZ-Aktie: