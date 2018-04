Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

8,195 EUR +7,69% (13.04.2018, 12:11)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

8,16 EUR +7,09% (13.04.2018, 12:25)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (13.04.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) unter die Lupe.Die Erholung bei DEUTZ habe sich zu Beginn des neuen Geschäftsjahres fortgesetzt. Die Investoren würden die gute Entwicklung mit deutlichen Aufschlägen honorieren. Analysten dürften in den nächsten Tagen ihre Einschätzung überarbeiten - und der SDAX-Titel neue Höchststände erreichen.Die Lage habe sich 2017 nach schwierigen Vorjahren mit einem kräftigen Umsatzwachstum wieder entspannt. In 2018 setze sich der positive Trend fort. Das Branchenumfeld helle sich weiter auf. DEUTZ profitiere von den guten Konjunkturaussichten.Mit dem nachhaltigen Sprung über das Hoch aus dem Januar 2018 bei 8,25 Euro würde ein frisches Kaufsignal geliefert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DEUTZ-Aktie: