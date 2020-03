Xetra-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:

5,00 EUR -3,47% (20.03.2020, 12:29)



ISIN DEMIRE-Aktie:

DE000A0XFSF0



WKN DEMIRE-Aktie:

A0XFSF



Ticker-Symbol DEMIRE-Aktie:

DMRE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol DEMIRE-Aktie:

MREOF



Kurzprofil DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG:



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF) hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2017 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1 Milliarde.



Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.



Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. (20.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEMIRE-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0, WKN: A0XFSF, Ticker-Symbol: DMRE, NASDAQ OTC-Symbol: MREOF), senken aber das Kursziel von 6,30 auf 6 Euro.Am Mittwoch habe das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2019 veröffentlicht und das erwartete sehr erfolgreiche Jahr bestätigt, in welchem in allen vier Bereichen der "REALize Potential" Strategie Erfolge geliefert worden seien. Die Zahlen seien überzeugend gewesen und hätten am oberen Ende der Guidance gelegen, welche das Unternehmen bereits zwei mal im Jahresverlauf erhöht habe. Die Mieteinnahmen hätten um 11% von rund 74 Mio. Euro auf 82 Mio. Euro erhöht werden können. Der Verkauf von vier nicht-strategischen Objekten in 2019 habe rund 17 Mio. Euro zum Ergebnis beigetragen, da diese zu einem deutlichen Premium von 57% hätten verkauft werden können. Das Bewertungsergebnis sei erneut hoch und lag bei 83 Mio. Euro gewesen. Das operative Ergebnis auf Basis des EBIT habe mit 155 Mio. Euro um 22% über dem Vorjahreswert von 127 Mio. Euro gelegen. Das Finanzergebnis habe -57 Mio. Euro (2018: -38 Mio. Euro) betragen. Hier seien jedoch nahezu 28 Mio. Euro an Aufwendungen im Zusammenhang mit Refinanzierungsaktivitäten und Vorfälligkeitsentschädigungen enthalten, was sich jedoch in 2020 und den Folgejahren mit einem Betrag von 10 Mio. Euro positiv auf das Ergebnis auswirke. Der Nettogewinn habe um rund 16% von 69 Mio. Euro auf 80 Mio. Euro erhöht werden können. Der FFO sei um 48% gestiegen, von 23,4 Mio. Euro auf 34,5 Mio. Euro.In 2019 habe das Unternehmen 11 Objekte mit einem Volumen von rund 360 Mio. Euro erworben und habe somit die Erwartung der Analysten von SRC Research auf der Ankaufsseite erfüllt. Inklusive der 46 Mio. Euro der verkauften nicht-strategischen Objekte habe das Gesamttransaktionsvolumen bei über 400 Mio. Euro gelegen. Der Portfoliowert sei alles in allem um über 30% von mehr als 1,1 Mrd. Euro auf nahezu 1,5 Mrd. Euro gestiegen. Die Vermietungsleistung in 2019 sei sehr gut gewesen bei nahezu 173 Tsd. qm und die annualisierten Mieteinnahmen hätten um rund 24% auf 90 Mio. Euro gesteigert werden können.Die Analysten von SRC Research seien mit den Entwicklungen in 2019 sehr zufrieden und würden das Unternehmen gut gerüstet für die kommenden Jahre sehen, auch im derzeitigen Corona-Umfeld. Sie würden davon ausgehen, dass das Unternehmen weiter wachse, sowohl hinsichtlich des Ergebnisses als auch im Portfolio. Für das laufende Geschäftsjahr habe die Gesellschaft eine Guidance im Bereich von 90 Mio. Euro bis 92 Mio. Euro hinsichtlich der Mieteinnahmen und eine Spanne von 40 Mio. Euro bis 42 Mio. Euro für den FFO gegeben. Die Analysten von SRC Research würden ihre Schätzung reduzieren, welche über der Guidance gelegen habe, da das Unternehmen auf der einen Seite höhere Investitionen in das eigene Portfolio angekündigt habe und sie auf der anderen Seite aufgrund der derzeitigen Corona Situation etwas vorsichtiger würden, vor allem was Neuvermietungen und Mietvertragsverlängerungen betreffe. Ihre leicht angepassten Zahlen für die Gewinnrechnung des laufenden Geschäftsjahres würden zu einer Reduzierung des Kursziels von 6,30 Euro auf 6 Euro führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEMIRE-Aktie:Xetra-Aktienkurs DEMIRE-Aktie:4,96 EUR -1,59% (20.03.2020, 15:57)