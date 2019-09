Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (20.09.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Am Dienstag, den 17. September, habe das Unternehmen den Kauf eines Nahversorgungszentrums im sächsischen Wurzen bekannt gegeben. Das rund 3.400 qm große Objekt erwirtschafte bei einer Jahresnettomiete von rund 160 Tsd. Euro und einem Kaufpreis von 1,5 Mio. Euro eine hohe Rendite von nahezu 11%. Neben den drei Hauptmietern Penny, TEDi und KiK würden sich noch ein Factory Outlet und weitere Mieter im Objekt befinden. Der Zukauf bringe das Portfolio des Unternehmens auf nunmehr 34 Standorte mit einer annualisierten Jahresnettomiete von rund 10,5 Mio. Euro und einem annualisierten FFO von fast 5 Mio. Euro. Das Closing und einen entsprechenden Ergebnisbeitrag würden die Analysten von SRC Research zum Jahresbeginn 2020 erwarten.Bereits in der vergangenen Woche, am 11. September, habe DEFAMA den erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung gemeldet, welche am 26. August beschlossen worden sei. Hierbei habe die Gesellschaft 7,8 Mio. Euro an frischem Eigenkapital sammeln können, um weitere Transaktionen zu strukturieren und um in Bestandsobjekte zu investieren. Hierfür seien 520 Tsd. neue Aktien zu einem marktnahen Ausgabepreis von 15,00 Euro platziert worden. Bestehende Aktionäre hätten dabei ein Bezugsrecht im Verhältnis von 15:2 sowie die Möglichkeit eines Überbezugs gehabt. Folglich seien rund 34% im Wege des Bezugsrechts bezogen worden und weitere mehr als 34% seien zusätzlich von bestehenden Aktionären gezeichnet worden. Somit seien fast 70% der platzierten Aktien von Altaktionären gezeichnet worden, welche weiterhin hohes Vertrauen in die Gesellschaft hätten und von weiterem lukrativen Wachstum ausgehen würden.Auch die Analysten von SRC Research würden von einer weiteren sehr positiven Entwicklung des Unternehmens ausgehen. Mit dem gesammelten Kapital stehe dem Unternehmen weitere Liquidität zur Verfügung, welches, wie in der Vergangenheit bereits bewiesen, gewinnbringend in neue Objekte bzw. den Bestand investiert werden könne und somit die Verwässerung der Kapitalerhöhung mehr als kompensieren sollte. Die Analysten von SRC Research würden somit von weiteren lukrativen Zukäufen bereits in den kommenden Monaten ausgehen, welche das Portfolio und das Ergebnis des Unternehmens nochmals deutlich steigern würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: