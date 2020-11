Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

19,30 EUR +3,21% (02.11.2020, 16:57)



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

19,20 EUR +2,13% (02.11.2020, 12:27)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (02.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).DEFAMA habe starke Q3-Zahlen veröffentlicht, die ein Umsatzwachstum von 26% auf EUR 10,3 Mio. und eine Verbesserung der FFO um 30% auf EUR 4,2 Mio. aufgewiesen hätten. Das bereinigte FFO-Wachstum, ohne die Auswirkungen der Erneuerung des Centers in Radeberg, sei mit 42% sogar noch besser gewesen. Die FFO-Marge sei mit 41% stabil gewesen. Die Guidance 2020 für die FFO von EUR 5,7 Mio. (ca. FFOPS von EUR 1,30) und das Nettoergebnis (HGB) von ca. EUR 2,5 Mio. sei bestätigt worden. Die Annahme, dass DEFAMA auf einem guten Weg sei, seine FFO Guidance (WRe: EUR 5,86 Mio.) zu übertreffen, sei bestätigt worden, aber das Management nehme verständlicherweise eine konservative Haltung ein, da die Unsicherheiten im Zusammenhang mit COVID-19 wieder auftauchen würden.DEFAMAs Volumen der von den Mietern nicht bezahlten Mietrückstände belaufe sich derzeit auf EUR 170.000. Davon würden EUR 130.000 auf bekannte Non-Food-Franchise-Unternehmen entfallen, die den gestundeten Betrag voraussichtlich zahlen würden. Keiner der Mieter von DEFAMA sei zahlungsunfähig und zwei Drittel der Mieten würden von Mietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel oder von Baumärkten stammen. Deshalb sei der Analyst überzeugt, dass die Auswirkungen der zweiten COVID-19-Welle überschaubar sein sollten. Die insgesamt solide Mieterqualität, selbst in einem ungünstigen Umfeld, könnte überraschenderweise dazu führen, dass die Abschreibungen im Jahr 2020 niedriger ausfallen würden als im Jahr 2019 (EUR 120.000 bis 150.000). Der zweite Teil der Dividende von 0,25 EUR je Aktie werde nach der Jahreshauptversammlung am 30. Oktober ausgezahlt.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bekräftigt seine Kaufempfehlung, da die Mieteinnahmen von DEFAMA sehr solide zu sein scheinen. Da die Akquisitionspipeline anscheinend gut gefüllt sei, sollte DEFAMA in der Lage sein, seinen annualisierten FFO auf das genannte Ziel von EUR 7 Mio. bis Ende 2020 zu verbessern. Die Bewertung sei bei einer aktuellen FFO-Rendite von mehr als 8% attraktiv. (Analyse vom 29.10.2020)Börsenplätze DEFAMA-Aktie: