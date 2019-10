Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (11.10.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Wir haben uns mit DEFAMA-CEO Herrn Schrade sowie Herrn Stich, dem für Neuentwicklungen zuständigen Vorstandsmitglied, getroffen, so der Analyst von Warburg Research.Die Akquisitionspipeline scheine gut gefüllt zu sein und DEFAMA sollte ein Investitionsvolumen am oberen Ende des Zielkorridors von EUR 15 bis 20 Mio. erreichen.In Radeberg sei DEFAMA auf gutem Weg, Mietverträge mit den Großmietern EDEKA, DM und Aldi abzuschließen. Da alle kleineren Verträge bereits abgeschlossen seien, sollte ein potenzieller Investor für Radeberg eine hohe Visibilität in Bezug auf die möglichen Mieterträge haben. Es überrasche nicht, dass ein hohes Investoreninteresse bestehe. Die lokalen Behörden und Politiker in Radeberg hätten ein großes Interesse daran, so schnell wie möglich mit dem Bau zu beginnen. Pläsier gehe davon aus, dass bis Ende 2019 eine Baugenehmigung erteilt werde.Der lebensmittelbasierte Ankermieter in Kombination mit anderen Einzelhändlern und Dienstleistungen gelte in der Immobilienbranche als attraktive Investmentklasse. Das etablierte starke Akquisitionsnetzwerk von DEFAMA, die Fokussierung auf eine Nische (Größe) und die Investitionsdisziplin des CEO sollten zu weiteren attraktiven Renditen führen.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die DEFAMA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 19,30. (Analyse vom 11.10.2019)