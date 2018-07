Börse Frankfurt-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

11,80 EUR +1,72% (04.07.2018, 11:38)



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

12,00 EUR +0,84% (04.07.2018, 15:47)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet. (04.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Der Bestandshalter von Fachmarkt- und Einkaufszentren Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) befinde sich in einer dynamischen Expansionsphase. Die Gesellschaft verfüge derzeit über Objekte an 25 Standorten mit einer vermietbaren Fläche von rund 103 Tausend qm. Noch Ende des Geschäftsjahres 2015 habe das DEFAMA-Portfolio gerade einmal sieben Objekte mit einer vermietbaren Fläche von rund 31 Tausend qm umgefasst. Der starke Portfolioausbau sei dabei unter Wahrung des Ankaufsprofils erfolgt, wonach aufgrund der höheren Renditepotenziale, eine bewusste Fokussierung auf kleine bis mittelgroße Städte vorliege. Mit einem Kaufpreis, der maximal beim 9-fachen der Jahresnettomiete liege, ergebe sich dabei eine attraktive Mietrendite von über 10%. Darüber hinaus betrage in der Regel die Objektgröße 1 bis 5 Millionen Euro, da solche Objekte oftmals unter dem Radar institutioneller Investoren laufen würden.Bemerkenswert sei dabei der Umstand, wonach die DEFAMA-Objekte mit einer Vermietungsquote von 96% praktisch keinen Leerstand oder nennenswerte offene Investitionen aufweisen würden. Bei einem LTV von 61,1% liege der durchschnittliche Zinssatz bei 2,4% (Bankverbindlichkeiten zum 31.12.17: 43,0 Mio. EUR). Die Restlaufzeit der Zinsbindung von durchschnittlich 8,0 Jahren biete damit eine hohe Planungssicherheit.Die derzeitige annualisierte Nettomiete belaufe sich auf rund 7,8 Mio. EUR und der annualisierte FFO bei 3,8 Mio. EUR. Daraus ergebe sich ein im Branchenvergleich sehr günstiger FFO-Multiple von gerade einmal 11,0.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: