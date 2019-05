Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DEAG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,60 EUR (10.05.2019)



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,63 EUR (10.05.2019)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

ERMK



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (13.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) weiterhin kaufenswert.Vorstandswoche-Favorit DEAG habe sich prächtig entwickelt. Die Kaufhinweise der Experten im November 2017 und Herbst 2018 bei Kursen zwischen 2.80 Euro und 3.15 Euro hätten sich inzwischen bestens bezahlt gemacht. In der Spitze liege das Kursplus bei rund 60%. Die Rally werde weitergehen. Gehe es nach CEO Peter Schwenkow, habe das Comeback an der Börse erst jetzt wieder richtig gestartet. "Wir sind wieder da und haben uns nach einer Schwächephase sehr gut erholt."Als DEAG Ende 2014 ins Geschäft mit Myticket eingestiegen sei, habe die Aktie wenig später bei Kursen von knapp 8 Euro notiert. "Unsere Aktivitäten im Bereich Festivals haben uns dann jedoch zurückgeworfen. DEAG steht heute so gut da wie nie zuvor. Myticket zeigt inzwischen deutliches Wachstum und ist profitabel. Warum sollte sich unserer Aufwärtsbewegung nicht fortsetzen?" Auf der Ertragsseite seien die Berliner wieder auf einem profitablen Kurs. 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz von 200 Mio. Euro und ein EBITDA von 14,6 Mio. Euro erzielt. Das EBIT habe bei 10,6 Mio. Euro gelegen. Im Ertrag sei jedoch auch ein Sondereffekt, der Verkauf von Raymond Gubbay in UK, von mehr als 5 Mio. Euro enthalten, der sich im EBIT bereinigt um mehr als 3 Mio. Euro (abzüglich Gewinnbeitrag von Gubbay in 2018) deutlich bemerkbar gemacht habe.Auf dieser Basis seien die Experten bisher der Annahme gewesen, dass es DEAG in 2019 sehr schwer haben werde, die Erträge aus 2018 erneut zu zeigen. Schwenkow teile diese Ansicht im Gespräch mit der "Vorstandswoche" nicht. "Wir wollen besser abschneiden als in 2018 und die Sondereffekte vollständig kompensieren". Treiber sei dabei vor allem Myticket. "Das Volumen im Ticketing steigt jährlich spürbar an. Wir arbeiten profitabel, und Myticket wird sich in 2020 erheblich auszahlen." Auch die Veranstaltungspipeline sei bestens gefüllt. Im Bereich Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions sei das Unternehmen sehr stark unterwegs und agiere hier mit eigenen Shows. "Mit eigenen Shows, also Content und Lizenzen, verdienen wir sehr gutes Geld. Das hatten wir in der Vergangenheit gar nicht. Die Früchte der Aufbauarbeit ernten wir jetzt. Und heute haben wir auch noch das Ticketing im Hause und können am Verkauf der entsprechenden Tickets ebenfalls profitieren."Highlight im Konzertbereich sei 2019 die Tournee mit Dieter Bohlen. "Die Tournee wird ein voller Erfolg. Wir haben schon über 55 000 Ticket verkauft." Die Kapazität aller Bohlen-Konzerte habe eine Größenordnung von gut 90.000 Tickets. Das erste Konzert sei exklusiv über die BILD-Zeitung vermarktet worden. Myticket habe im Hintergrund als Plattform agiert. Für alle Konzerte von Bohlen sei DEAG Veranstalter. Zu den weiteren Highlights gehöre auch die Abschiedstournee von KISS sowie Konzerte von Ed Sheeran und Andrea Bocelli in UK. DEAG Klassik entwickle sich ebenfalls wieder positiv, nachdem das Unternehmen wieder vollständig unter dem Dach der DEAG angesiedelt sei. Zudem würden dieses Jahr drei weitere TimeRides eröffnet.Schwenkow habe sich einst zum Ziel gesetzt, ein EBIT von 15 Mio. Euro zu erreichen. Nunmehr stelle das Unternehmen das EBITDA in den Vordergrund. "Unsere Mitbewerber tun das auch." Das neue EBITDA-Ziel liege hierbei umgerechnet somit bei bis zu 25 Mio. Euro. "Ich möchte das nicht als Prognose kommunizieren. Aber die Zahl ist nicht verkehrt, und wir haben für die nächsten zwei bis drei Jahre große Pläne. Operativ und natürlich auch beim Ergebnis." Schwenkow selbst sei nunmehr seit mehr als 41 Jahren im Geschäft. "Ich möchte noch 1 bis 2 Jahre als CEO weiterarbeiten. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß."DEAG werde an der Börse derzeit mit 85 Mio. Euro kapitalisiert. Knacke die Firma den Börsenwert von 100 Mio. Euro, könne es sehr schnell weiter nach oben gehen. Schwenkow präsentiere DEAG in den kommenden Monaten auf zahlreichen Konferenzen. "Wir haben eine coole Story zu erzählen und wollen wieder verstärkt Investoren ansprechen." Schwenkow selbst übernehme in erster Linie das IR-Zepter wieder selbst. Ziel sei dabei, vor allem neue Investoren für das Unternehmen zu begeistern. Eine Kapitalerhöhung sei mit der Investoren-Tour nicht verbunden. "Wir haben aus der Platzierung der Anleihe ausreichend Geld, um unsere geplanten Zukäufe zu bezahlen. Danach sehen wir weiter."Die Aussichten bei DEAG seien weiterhin positiv. Entwickle sich Myticket zu einer Cash-Maschine, gehe die Aktienstory tatsächlich erst richtig los.Die DEAG-Aktie ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 13.05.2019)