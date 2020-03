Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze DEAG-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:

5,00 EUR -0,40% (03.03.2020, 09:26)



Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

4,96 EUR -0,80% (03.03.2020, 10:30)



ISIN DEAG-Aktie:

DE000A0Z23G6



WKN DEAG-Aktie:

A0Z23G



Ticker-Symbol DEAG-Aktie:

LOUD



Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket.



Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.



Die Aktien der DEAG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, dem Qualitätssegment der Deutschen Börse. (03.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEAG-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: LOUD) weiterhin zu kaufen.Der Analyst habe seine Gespräche mit dem Management hinsichtlich der Auswirkungen des Coronavirus und der weiteren Strategie im Bereich Ticketing sowie die Erkenntnisse der Präsentation DEAGs auf dem Hamburger Investorentag zum Anlass genommen, um sein Bewertungsmodell zu überarbeiten.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe DEAG die Buy-and-Build-Strategie aktiv fortgesetzt und dadurch auch den Ticketing-Bereich signifikant gestärkt. Der Vorstand gehe davon aus, dass über MyTicket in 2019 ca. 1,1 Mio. Tickets verkauft worden seien (+60% yoy). Durch die Mehrheitsübernahme der UK-Ticketing-Plattform Gigantic Holdings Ltd. Ende Dezember 2019, die ebenfalls rund 1 Mio. Tickets pro Jahr vermittle, werde DEAG die Anzahl der verkauften Tickets im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich mehr als verdoppeln (MONe: 2,5 Mio.).Neben dem zugekauften Ticketvolumen rechne der Analyst mit organischem Wachstum durch z.B. weitere Christmas Garden-Standorte sowie mit Synergieeffekten durch die anderen Akquisitionen, da auch hiervon zumindest ein Teil der Tickets zukünftig über MyTicket verkauft werden sollte. Darüber hinaus habe das Management avisiert, dass ab 2020 Ticketing-Verträge einiger Venues auslaufen würden, bei denen DEAG gute Chancen habe, die Ticketabwicklung zu übernehmen. Mittelfristig strebe das Unternehmen ein Ticketvolumen von 8 Mio. an.Der Analyst gehe davon aus, dass DEAG im laufenden Jahr durch das erhöhte Volumen im Ticketing Erlöse von 6,9 Mio. Euro sowie ein EBITDA in Höhe von 1,9 Mio. Euro erwirtschafte. Für die nächsten Jahre halte er ein organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 13,6% für realistisch. Da das Unternehmen z.B. durch die Zusammenarbeit mit SecuTix die Kostenbasis der Plattform nachhaltig reduziert habe, gehe er von einem steigenden Margenniveau aus. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Ticketings im Konzernverbund sowie der insgesamt verbesserten Visibilität habe er seine durchschnittlichen Konzernmargenerwartungen (EBIT) leicht auf 6,3% angehoben (zuvor: 6,1%) und auch im Terminal Value ein nachhaltig höheres Margenniveau eingeplant (6,0% vs. zuvor 5,0%).Aktuell seien daher noch keine negativen Auswirkungen auf die operative Entwicklung von DEAG zu spüren. So würden beispielsweise die vom Unternehmen jüngst durchgeführten internen Analysen zum Ticketverkauf noch keinen negativen Trend zeigen. Darüber hinaus habe DEAG im laufenden Jahr für Veranstaltungen bis Q3 bereits 2,2 Mio. Tickets verkauft (+10% yoy). Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass DEAG im Fall einer behördlich angeordneten Absage einer Veranstaltung durch eine Versicherung vor finanziellen Ausfällen geschützt sei. Da diese Art der Versicherung bei Live-Entertainment-Unternehmen geläufig sei, seien hierdurch auch keinerlei Mehrkosten zu erwarten.Hinsichtlich der Auswirkungen auf zukünftige Ticketverkäufe gehe der Analyst aktuell davon aus, dass DEAG zumindest im März und April einen leichten Rückgang verspüren dürfte. Da das Jahresschlussquartal mit rund 40% vom Umsatz und Ergebnis jedoch am wichtigsten für die Gesamtjahresentwicklung sei, habe er seine Prognosen für das laufende Jahr vorerst nur leicht reduziert.Das profitable Wachstum im Ticketing sollte das Margenniveau von DEAG sukzessive stärken. Für die Equity Story des Live-Entertainment-Dienstleisters sollte daher auch dieser Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Kurzfristig dürfte sich das Sentiment für die Aktie durch das Coronavirus etwas eintrüben. Für langfristig orientierte Investoren sehe der Analyst die aktuelle Kursschwäche als attraktive Kaufgelegenheit. Dies sei zuletzt auch durch diverse Directors Dealings vom Management sowie Aufsichtsrat untermauert worden (ca. 0,2 Mio. Euro). Nach Anpassung seines Bewertungsmodells ergebe sich ein neues Kursziel von 6,60 Euro (zuvor: 6,10 Euro).Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEAG-Aktie. (Analyse vom 03.03.2020)