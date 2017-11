Tradegate-Aktienkurs DEAG-Aktie:

Kurzprofil DEAG Deutsche Entertainment AG:



Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) ist ein integriertes Entertainment-Content-Unternehmen und führender Anbieter von Live-Entertainment in Europa. Mit Konzerngesellschaften in der D-A-CH-Region und Großbritannien führt die DEAG aktuell rund 2.000 Events pro Jahr in den Bereichen Rock/Pop, Festivals, Klassik, Schlager- & Volksmusik sowie im wachstumsstarken Segment Family Entertainment durch und setzt dabei deutlich über 3,5 Mio. Tickets um. Als integriertes Entertainment-Content-Unternehmen deckt die DEAG im Rahmen ihres 360-Grad-Ansatzes die Wertschöpfungskette im Bereich Live-Entertainment umfassend ab. (28.11.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DEAG -Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Laut der Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bietet die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN: DE000A0Z23G6, WKN: A0Z23G, Ticker-Symbol: ERMK) eine Investitionsgelegenheit.Die jüngsten Zahlen der DEAG würden die Experten zuversichtlich stimmen, dass der Konzertveranstalter auf gutem Wege sei, den nachhaltigen Turnaround zu schaffen. Dank der Fokussierung auf die wachstumsstarken und profitablen Kerngeschäftsfelder sei der Umsatz in den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 um stramme 15,7% auf 108,1 Mio. Euro geklettert, das (bereinigte) EBIT sei von einem Vorjahresverlust von 5,8 Mio. Euro in ein Plus von 1,1 Mio. Euro gedreht worden. Auch für das Gesamtjahr habe der Vorstand die eigenen Prognosen bestätigt, die ein leichtes Umsatzwachstum und ein EBIT im mittleren bis oberen einstelligen MillionenEuro-Bereich vorsehen würden. Angesichts des traditionell starken Weihnachtsgeschäfts sowie einer neuen Rekordmarke von über 2,2 Mio. Ticketverkäufen für kommende Veranstaltungen würden die Experten hier sogar noch Luft nach oben sehen.Mit einem KGV um 10 bietet die DEAG-Aktie nach wie vor eine interessante, wenn auch spekulative Investitionsgelegenheit, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 46 vom 25.11.2017)Xetra-Aktienkurs DEAG-Aktie:3,158 EUR -1,22% (27.11.2016, 17:36)