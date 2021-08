Dem DE30 sei es nicht gelungen, die Widerstandszone oberhalb des 23,6% Retracements der Mitte Juli gestarteten Aufwärtsbewegung (15.800 Punkte) zu überwinden, die mehr oder weniger mit der oberen Grenze der lokalen Marktgeometrie übereinstimme. Der Index sei erneut nach unten gedreht und habe erneut die Unterstützungszone bei 15.645 Punkten getestet, wo das 38,2% Retracement zu finden sei. Ein Bruch unter das jüngste Tief würde den Weg für einen Rückgang in Richtung des 50% Retracements im Bereich von 15.530 Punkten ebnen. Für heute stünden keine wichtigen Wirtschaftsberichte an, sodass der Handel relativ ruhig bleiben dürfte. Das nächste große Ereignis für Aktien sei die nächste Woche stattfindende FED-Sitzung in Jackson Hole, deren Höhepunkt die Rede von Jerome Powell am Freitag, den 27. August sein werde.



Unternehmensnachrichten



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen aufgrund einer angespannten Lieferkette und Engpässen auf dem Halbleitermarkt die Produktion in dem Werk in Wolfsburg habe drosseln müssen. Alle Produktionslinien am Standort würden nächste Woche nur in einer Schicht arbeiten.



Die Aktie vertiefe heute die Korrektur. Die Aktien seien unter die Preiszone oberhalb des 61,8% Retracements der Anfang Juli 2021 gestarteten Aufwärtsbewegung gebrochen. Nach der Abwärtsbewegung zu Beginn des heutigen Handelstages sei es den Bullen gelungen, den Rückgang im Bereich von 280,00 Euro zu stoppen. Aktuell werde ein Ausbruchsversuch über das vorgenannte Retracement unternommen. Sollten die Käufer scheitern, könnten die Aktien in Richtung der Unterstützung bei 275,00 Euro fallen. (20.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa setzen ihre Talfahrt fort, so die Experten von XTB.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere im Tagesverlauf 0,5% niedriger und nähere sich erneut dem jüngsten lokalen Tief. Der französische CAC 40 und der britische FTSE 100 würden jeweils etwa 0,25% niedriger notieren. Der FTSE MIB sei mit einem Minus von 0,7% der größte Nachzügler in Europa, während schwedische Aktien zu den wenigen gehören würden, die zulegen würden.