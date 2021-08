Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und andere europäische Indices seien mit einem Plus in die neue Woche gestartet. Allerdings habe der deutsche Leitindex den Großteil der Gewinne bereits wieder abgegeben. Der DE30 sei unter die Preiszone bei 15.850 Punkten gefallen, die durch die 200-Stunden-Linie markiert sei. Der Rückgang sei am 23,6%-Retracement der am 19. Juli gestarteten Aufwärtsbewegung (Bereich 15.800 Punkte) gestoppt worden. Diese beiden Niveaus - 15.850 Punkte und 15.800 Punkte - seien wichtige kurzfristige Hürde, die es zu beachten gelte. Ein Schlusskurs oberhalb von 15.850 Punkten könnte auf eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung hindeuten, während ein Ausbruch unter 15.800 Punkte darauf hindeuten könnte, dass die Bären wieder die Kontrolle übernehmen würden. Man sollte beachten, dass die Volatilität an den Aktienmärkten gegen 15:45 Uhr ansteigen könnte, wenn die US-PMIs für August veröffentlicht würden.



Unternehmensnachrichten



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) habe mit der ukrainischen Naftogaz ein Memorandum of Understanding zum Thema Wasserstoff unterzeichnet. Die beiden Unternehmen würden Optionen für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff prüfen, einschließlich der Entwicklung von Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff und Ammoniak in der Ukraine.



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) habe offiziell sein endgültiges Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C) abgegeben. Vonovia biete an, Aktien der Deutschen Wohnen für 53 Euro pro Aktie zu kaufen. Das vorherige Angebot habe bei 52 Euro je Aktie gelegen. (23.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa notieren zu Beginn der neuen Woche im Plus, so die Experten von XTB.Die US-Notenbank habe angekündigt, dass das bevorstehende Symposium in Jackson Hole (Beginn diesen Freitag) eine virtuelle Veranstaltung sein werde, und die Anleger glauben würden, dass dies bedeute, dass es keine größeren Ankündigungen geben werde. Die europäischen Indices hätten nach der Veröffentlichung der enttäuschenden deutschen Einkaufsmanagerindices einen Teil ihrer Gewinne wieder abgegeben. Dennoch würden die wichtigsten europäischen Indices weiterhin über den Schlusskursen vom Freitag notieren.