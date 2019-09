Was bedeute das für die deutsche Politik und die Stabilität in der Europäischen Union? Es sei nichts Neues, dass euroskeptische Parteien eine immer stärkere Unterstützung - insbesondere unter jungen Menschen - erfahren würden, und ein Großteil dieses Anstiegs sei auf eine Einwanderungskrise in Westeuropa zurückzuführen. Allein in Sachsen habe die AfD laut einem SPIEGEL-Bericht 246.000 Nichtwähler mobilisieren können - also Wahlberechtigte, die bei der vorherigen Landtagswahl überhaupt nicht gewählt hätten. Dies sei nicht nur in Deutschland der Fall, sondern auch in anderen Ländern seien in den letzten Jahren ähnliche Muster beobachtet worden. Dies könnte weiterhin auf höhere Abwärtsrisiken für die Stabilität in der Europäischen Union hindeuten, sodass Entscheidungen, wie die im Juni 2016 in Großbritannien (Brexit-Referendum), an Popularität gewinnen könnten. Wenn ja, würde dies nichts Gutes für das Wirtschaftswachstum bedeuten und könnte die Stimmung der Unternehmen erheblich belasten und damit zulasten der Investitionen gehen.



Nach den ersten beiden Handelsstunden am Montag sei an den europäischen Aktienmärkten ein vorsichtiger Optimismus zu beobachten. Der britische FTSE 100 (UK100) sei der klare Outperformer, wobei seine Stärke vermutlich auf die breite Schwäche des Pfunds zurückgeführt werden könne (schwacher EMI zum Verarbeitenden Gewerbe belaste). Der italienische FTSE MIB (ITA40) sei mit einem Anstieg von 0,8% der zweitstärkste Aktienindex. Dies könnte damit zusammenhängen, dass vorgezogene Neuwahlen möglicherweise vermieden werden könnten, da Giuseppe Conte voraussichtlich Ende dieser Woche seine neue Regierung vorstellen werde.



Bei Betrachtung einzelner DE30-Titel sei die Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) hervorzuheben, die zum Zeitpunkt des Schreibens um mehr als 3% an Wert gewinne. Diese Outperformance sei eine Reaktion auf eine Mitteilung von Goldman Sachs, in der es geheißen habe, dass RWE als wichtiger Entwickler von erneuerbaren Energien nicht mehr ignoriert werden dürfe. Die US-Investmentbank habe gesagt, dass RWE auch von der Veräußerung seiner E.ON-Beteiligung profitieren könnte, was laut Schätzungen von Goldman Sachs zu einer Eigenkapitalrendite von 15% führen könnte. Daraufhin habe die Bank beschlossen, ihr Kursziel von 33 EUR auf 35 EUR anzupassen (Spotpreis liege unter 27 EUR). (02.09.2019/ac/a/m)





Am gestrigen Sonntag fanden in Sachsen und Brandenburg die Landtagswahlen statt, bei der die AFD deutlich an Unterstützung gewinnen konnte, so die Experten von XTB.In Sachsen habe die CDU zwar die Wahl gewonnen, allerdings habe sich der Abstand zur AfD drastisch verringert. Eine ähnliche Entwicklung könne auch in Brandenburg beobachtet werden: Die SPD bleibe stärkste Kraft, wobei ihr Vorsprung gegenüber der AfD im Vergleich zu 2014 ebenfalls deutlich zurückgegangen sei. Die Führung der AfD sei mit dem Wahlergebnis vom Wochenende zufrieden gewesen, da die Tendenz der Unterstützung für die Partei weiterhin optimistisch sei.