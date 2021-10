Unternehmensnachrichten



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) habe für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang um 6,2% auf 10,52 Mrd. EUR (erwartet: 10,86 Mrd. EUR) gemeldet. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) habe sich gegenüber dem Vorjahr um 19% auf 666 Mio. EUR (erwartet: 669 Mio. EUR) verringert. Der Nettogewinn habe 404 Mio. EUR erreicht, nach einem Nettoverlust von 767 Mio. EUR in Q3 2020 (erwartet: 362,6 Mio. EUR). Das Unternehmen sehe eine deutliche Verbesserung der Nachfrage nach Flugzeugen und erwarte für das Gesamtjahr ein bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) von rund 4,5 Milliarden Euro (vorher 4 Milliarden Euro). Airbus gehe weiterhin davon aus, in diesem Jahr rund 600 Flugzeuge auszuliefern.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) habe für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang um 4,1% auf 56,93 Mrd. EUR (erwartet: 54 Mrd. EUR) gemeldet. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 12% auf 2,80 Mrd. EUR (erwartet: 2,5 Mrd. EUR) gesunken. Das Unternehmen habe seinen Ausblick für die Auslieferungen gesenkt und erwarte, dass diese im Gesamtjahr 2021 auf dem Niveau des Vorjahres liegen würden. Allerdings erwarte Volkswagen für 2021 einen deutlich höheren Umsatz als noch vor einem Jahr. Das Unternehmen habe erklärt, dass sich die Halbleiterkrise, die zu massiven Rückständen geführt habe, im nächsten Jahr entspannen werde, und erwarte, dass sich die Verfügbarkeit von Chips bis Ende dieses Jahres verbessern werde.



Aktionen der Analysten:



- BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) werde von der Nord/LB auf "kaufen" hochgestuft. Kursziel werde auf 74,00 EUR gesetzt.



- Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999) von Alster Research auf "hold" hochgestuft. Kursziel auf 116,00 EUR gesetzt.



- LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888) werde bei JP Morgan auf "neutral" hochgestuft. Kursziel werde auf 12,10 EUR gesetzt.



- Kepler Cheuvreux stufe Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) auf "halten" herab. Kursziel werde auf 57,50 EUR gesetzt. (28.10.2021/ac/a/m)





Die europäischen Börsenindices werden am Donnerstag uneinheitlich gehandelt, so die Experten von XTB.Benchmarks aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Spanien würden nachgeben, während Indices aus Frankreich, Italien und Belgien zulegen würden. Aktien aus dem östlichen Teil des alten Kontinents - Russland und Polen - würden sich unterdurchschnittlich entwickeln. Der europäische Handel sei bisher ruhig verlaufen, und es sehe so aus, als ob die Anleger eine Reihe von wichtigen Ereignissen erwarten würden, die für den frühen Nachmittag angesetzt seien:- Entscheidung der EZB - 13:45 Uhr MEZ (14:30 Uhr MEZ - Pressekonferenz)- Deutsche Verbraucherpreisinflation - 14:00 Uhr MEZDer DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) drifte weiterhin langsam nach unten. Das Ausmaß des Rückgangs sei jedoch gering, da der Index nur um 0,6% von seinem am Dienstag erreichten Höchststand zurückgegangen sei. Auf dem H1-Intervall sei eine Abfolge von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Hochs zu erkennen. Solange DE30 nicht unter den Bereich von 15.550 Punkten breche, wo sich die untere Begrenzung der Marktgeometrie und das 23,6%-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung befinden würden, sollte der laufende Pullback lediglich als Korrektur des Aufwärtsimpulses betrachtet werden. Der Index könnte heute Nachmittag um 13:30 Uhr MESZ volatiler werden, wenn der Bericht zum US-BIP für das dritte Quartal veröffentlicht werde, und morgen früh, wenn der deutsche Bericht das Tageslicht erblicke. Die EZB-Entscheidung um 12:45 Uhr MESZ könnte die kurzfristige Volatilität ebenfalls ankurbeln, doch werde keine größere Ankündigung erwartet. Der kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gelte, befinde sich in der Nähe der jüngsten Höchststände im Bereich von 15.750 Punkten, der auch durch die Kursreaktionen von Ende September und Anfang Oktober gekennzeichnet sei.