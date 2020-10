Unternehmensnachrichten:



BASF (BAS.DE) (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) habe heute die Ergebnisse für das 3. Quartal bekannt gegeben. Das Chemieunternehmen habe aufgrund von 2,8 Milliarden Euro Coronavirus-bedingter Beeinträchtigungen einen Nettoverlust von 2,12 Milliarden Euro gemeldet. Der Umsatz sei um 5% im Jahresvergleich auf 13,81 Milliarden Euro zurückgegangen (Erwartung: 13,2 Milliarden Euro). Das bereinigte EBIT sei um 45% im Jahresvergleich auf 581 Millionen Euro zurückgegangen. Die Ergebnisse des 3. Quartals hätten den zuvor veröffentlichten Prognosen entsprochen. Das Unternehmen habe seine Ziele für das Gesamtjahr bestätigt und gesagt, es erwarte weiterhin einen Umsatz im Bereich von 57 bis 58 Milliarden Euro und einen bereinigten EBIT im Bereich von 3 bis 3,5 Milliarden Euro.



Delivery Hero (DHER.DE) (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) habe heute die Ergebnisse für das 3. Quartal veröffentlicht. Der Lieferdienst habe mitgeteilt, dass sich die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr auf 362 Millionen Euro verdoppelt hätten, während der Umsatz um 99% im Jahresvergleich auf 776 Millionen Euro gestiegen sei. Das Bruttowarenvolumen sei um 70% im Jahresvergleich auf 3,4 Milliarden Euro gestiegen. Das Unternehmen habe seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro auf 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro angehoben.



Die Deutsche Bank (DBK.DE) (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) habe im 3. Quartal 2020 Nettoerträge in Höhe von 5,9 Milliarden Euro, gegenüber 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr, erzielt. Der Kreditgeber habe in diesem Zeitraum einen unerwarteten Nettogewinn von 182 Millionen Euro verzeichnet (Erwartung: -114 Millionen Euro). Die Rückstellungen für uneinbringliche Kredite hätten sich auf 273 Millionen Euro belaufen, gegenüber 761 Millionen Euro im 2. Quartal 2020 und 506 Millionen Euro im 1. Quartal. (28.10.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa brachen heute ein, da Deutschland ein einmonatiges Gaststättenverbot in Kneipen, Bars und Restaurants einführt, so die Experten von XTB.Abgesehen davon gebe es Gerüchte, dass Frankreich einen einmonatigen Lockdown verhängen könnte. Präsident Macron werde heute um 20:00 Uhr eine Ansprache an die Nation halten. In der britischen Presse sei auch berichtet worden, dass es eine wachsende Zahl von Stimmen gäbe, die Boris Johnson drängen würden, einen Lockdown zu verhängen.