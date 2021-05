Dennoch sollten die Bullen auf der Hut sein, sollte der DAX den heutigen Handel auf dem aktuellen Niveau oder darunter beenden, da Pin-Bar-Muster, die an wichtigen Preiszonen ausgebildet würden, normalerweise als glaubwürdiger angesehen würden. Eine wichtige Unterstützung, die es zu beachten gelte, befinde sich im Bereich von 14.800 Punkten.



Einem Bericht von Reuters zufolge werde der Chemieriese BASF eine Klimapartnerschaft mit dem deutschen Energieversorger RWE eingehen. Die Partnerschaft werde es BASF ermöglichen, ihre Klimaneutralitätsziele zu erreichen. Die Details der Partnerschaft sollten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von BASF und RWE am Freitag, dem 21. Mai, vorgestellt werden.



Siemens übernehme Supplyframe, eine US-amerikanische Plattform für die globale Elektronik-Wertschöpfungskette, die weltweit mehr als 10 Millionen Ingenieure zusammenfasse. Der Wert des Deals werde mit 700 Millionen Dollar angegeben. Das deutsche Unternehmen habe gesagt, dass die Akquisition zu Synergien im mittleren dreistelligen Millionenbereich führen werde.



Die Aktie von ElringKlinger notiere heute höher, nachdem die Tochtergesellschaft einen Großauftrag für Brennstoffzellen-Stacks von AE Driven Solutions erhalten habe. Der Vertrag umfasse die exklusive, mehrjährige Lieferung von Brennstoffzellen-Stacks ab 2022 und solle zu einem Gesamtauftragsvolumen im "hohen zweistelligen Millionenbereich" führen. (18.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa notieren am Dienstag höher, so die Experten von XTB.Allerdings hätten die Indices einen Teil der Gewinne wieder abgegeben und sich von ihren Tageshochs entfernt. Der DAX habe im Bereich von 15.537 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht, habe seitdem aber wieder fast 100 Punkte abgegeben. Die Aktien aus Russland, Portugal und Polen seien heute die europäischen Top-Performer, während der Blue-Chip-Index aus Belgien der einzige sei, der niedriger notiere.