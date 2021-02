Unternehmensnachrichten:



Delivery Hero habe hervorragende Q4-Ergebnisse gemeldet. Das Auftragsvolumen sei im vierten Quartal um 96% auf 423 Millionen gestiegen, während der Segmentumsatz um 93% auf 933 Millionen Euro gestiegen sei. Das Bruttowarenvolumen sei im Jahresvergleich um 70% auf 3,9 Milliarden Euro gestiegen. Die Ergebnisse seien besser als erwartet gewesen.



Einem Reuters-Bericht zufolge bereite Siemens den Verkauf einer Einheit vor, die sich mit Ampeltechnik beschäftige. Der Verkauf solle Mitte des Jahres eingeleitet werden und könnte einen Erlös von 500 bis 600 Millionen Euro bringen.



thyssenkrupp habe große Investitionen in die Produktionsstandorte in Duisburg und Bochum angekündigt. Die Investitionen sollten im hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Die Projekte sollten bis Ende 2024 abgeschlossen sein. (10.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte werden am Mittwoch gemischt gehandelt, so die Experten von XTB.Die Handelsspannen seien insgesamt eng, da die Sitzung bisher recht gedämpft verlaufen sei. Heute stünden keine wichtigen marktbewegenden Daten zur Veröffentlichung an, aber die Rede von Powell um 20:00 Uhr könnte für etwas Volatilität sorgen. DAX gebe heute nach. Der Index habe gestern neue Allzeithochs erreicht, aber die Bullen hätten die Gewinne nicht halten können. Der Index teste die Unterstützungszone zwischen 13.950 Punkten und dem 23,6% Retracement. Ein Bruch darunter würde auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit tieferen Tiefs hindeuten. Sollte sich der Index erholen, wären die kurzfristigen Widerstandsniveaus mit der Abwärtstrendlinie und dem lokalen Höchststand bei 14.085 Punkten markiert. Bislang sei der europäische Handel recht verhalten gewesen, größere Volatilität könnte in der Nähe der US-Eröffnung um 15:30 Uhr oder während Powells Rede am Abend (20:00 Uhr) auftreten.