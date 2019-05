Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China ließ die Börsen rund um den Globus am Montag teils deutlich absacken, so die Analysten der Helaba.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe um mehr als 1,5% nachgegeben während der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) über 600 Punkte (-2,38%) und der NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) um 3,4% verloren hätten. Zuletzt moderarte Töne von US-Präsident Trump, er halte eine Lösung des Streits für möglich und habe noch nicht über eine Erhöhung der Zölle entschieden habe er gesagt, sowie eine technische Reaktion auf die Vortagesverluste hätten den deutschen Leitindex gestern um 0,97% auf 11.991,62 Punkte klettern lassen. Für eine grundsätzliche Entwarnung habe der temporäre Anstieg jedoch nicht ausgereicht, zumal sich das strukturelle Bild der DAX-Komponenten zuletzt spürbar eingetrübt habe. So würden mittlerweile 50% der Anteilsscheine unterhalb des 200-Tagedurchschnitts notieren, während 66% bereits die für den mittelfristigen Trend relevante 55-Tage unterschritten hätten. Ein negativer Tertiärtrend sei bei 63% auszumachen. Lediglich neun Titel würden ein RSI (Levi) von über 1 aufweisen. Neben dem Handelsstreit gelte es auch weiterhin, die Quartalberichte im Auge zu behalten.



Dem DAX sei es gestern gelungen, die 55-Wochenlinie (11.893) sowie ein wichtiges Retracement (11.937) zurückzuerobern. Zudem habe ein Rutsch unter den 55-Tagedurchschnitt (11.826) verhindert werden können. Angesichts der oben bereits erwähnten Strukturschwächen und eines negativ zu wertenden Kurzfristtrends, bleibe die charttechnische Konstellation des deutschen Leitindex jedoch fragil. Erst ein nachhaltiger Sprung über die bei 12.165 Zählern verlaufende 21-Tagelinie würde die Gefahr für weitere Rücksetzer eingrenzen. Mit Blick auf die Indikatoren bleibe festzuhalten, dass der langfristige MACD sowie der DMI weiter Short-Signale aufweisen würden und zudem der CCI unterhalb der -100 und damit außerhalb des neutralen Bereichs verharre. Der RSI und andere Momentum-Indikatoren würden ebenfalls kein grünes Licht geben. (15.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >