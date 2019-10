Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gemischte Daten aus den USA und China sowie der wieder abnehmende Optimismus um einen geregelten Brexit dämpfen seit Donnerstag die Risikobereitschaft, so die Experten von XTB.Der am Donnerstag erzielte Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien sei bereits beim gestrigen EU-Gipfel von den EU-Staaten abgesegnet worden. Allerdings gebe es starke Zweifel, dass das Abkommen auch die Stimmung des britischen Parlaments erhalte. Die nordirische DUP als auch die oppositionelle Labour-Partei hätten bereits angekündigt, dieses nicht zu unterstützen. Premierminister Boris Johnson werde bis Samstag darum kämpfen müssen, um skeptische Abgeordnete von seinem Deal zu überzeugen. Im Falle einer Ablehnung könnte eine Terminverlängerung beantragt werden und Neuwahlen erfolgen. Das GBP habe seinen größten Aufwärtstrend seit Oktober 1985 erlebt und sei nach der Ankündigung auf ein 5-Monatshoch gestiegen. Am Freitag notiere GBP/USD bei 1,2877.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am gestrigen Nachmittag seine gesamten anfänglichen Gewinne wieder abgegeben und nach einer mehrtägigen Rally eine Kerze mit langem oberen Schatten ausgebildet. Am Freitag favorisiere der Markt die Unterseite, wobei die Bullen die Verluste wieder ausgleichen könnten. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 12.650 Punkten. (18.10.2019/ac/a/m)