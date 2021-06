Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich nach wie vor im Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das bleibe so, solange der DAX nicht unter 15.500 falle per Tagesschluss. Gestern habe der DAX zwischen 15.792 und 15.715 gehandelt.



Die letzten zwei Tageskerzen würden Warnsignale für den DAX-Aufwärtstrend darstellen, ohne dass der Trend bisher bei 15.500 je in Gefahr gekommen sei. "Jemand hält bisher bei 15.800 dagegen". Die zwei DAX-Warnkerzen würden nur nach Tagesschlusskursen über 15.803 aufgehoben. Oberhalb von 15.803 (Allzeithoch) könne der DAX heute Ziele bei 15.854/15.862 (DAX/FDAX Pivot R3) und bis zum Ende der Woche auch das große 161% Extension Ziel der vormaligen 20-tägigen Flagge von April/Mai bei 15.941 erreichen. Da der DAX unter 15.803 eine Flagge von vorgestern weiter ausbauen könne, sei auf 15.732 zu achten. Unter 15.732 würden sich die Wahrscheinlichkeiten für einen Rücklauf zu 15.673/15.660 verstärken. (16.06.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >